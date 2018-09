Epic Games’in tüm dünyada eriştiği 125 milyondan fazla oyuncusuyla oyun dünyasının rekorlarını altüst eden oyunu Fortnite’ın 6. sezonu bugün itibariyle başladı. Ağustos ayında 78 milyondan fazla oyuncuyu ağırlayan ve her güncellemesini milyonlarca oyuncunun sabırsızlıkla beklediği oyunun yeni sezonu, oyuncuları mekânlardan eşyalara, özel kıyafetlerden evcil hayvanlara pek çok sürprizle karşıladı.



YENİ VE GİZEMLİ MEKANLAR



Fortnite’ın her sezonu birbirinden ilginç olaylara sahne oluyor. 5. sezonun başlangıcında fırlatılan roket ve haritanın farklı bölgelerine açılan yarıkların ardından ortaya çıkan mor renkli küp sayısız komplo teorisine sebep olmuştu. Son olarak Ganimet Gölü’ne düşen küp, tüm gölü mora boyayıp devasa bir tramplene çevirmişti. Yeni sezonda ise gölün içindeki küp beraberinde haritanın da bir kısmını alarak gökyüzüne yükseldi! Fortnite’ın 6. sezonunun yeni mekânlarından birisi işte bu Uçan Ada.



Bir diğer dikkat çekici noktaysa tekinsiz görünüşüyle herkesin yüreğine korku salan Perili Şato. Vampir öykülerinden çıkmış gibi duran bu esrarengiz şato kendisini keşfedecek oyuncuları bekliyor. Bu iki yeni bölgenin dışında Mısır Tarlaları ve Bozulmuş Bölgeler de oyunun yeni sezonunda haritada yerini aldı.



GÖLGE TAŞI İLE BOYUT DEĞİŞTİRİN



Fortnite’ın 6. sezonunda ortaya çıkan doğaüstü şeylerden biri de Gölge Taşı adındaki tek kullanımlık eşyalar. Çoğunlukla haritanın bozulmuş bölgelerinde bulunabilecek bu taşlar kullanıldığında oyuncuların kısa süreliğine “Gölge Formu”na bürünmesini sağlıyor. Gölge Formu’nda oyuncular hareket etmedikleri sürece görünmez oluyorlar fakat hareket ettiklerinde normalden daha fazla dikkat çekip arkalarında iz bırakıyorlar. Bu formdayken kullanılabilen Boyut Değiştirme yeteneği sayesinde oyuncular baktıkları yöne doğru hızlıca ilerlerken nesnelerin içinden geçme becerisini de kazanıyorlar. Fakat Gölge halindeyken silah kullanmak mümkün değil.



ARKANIZI KOLLAYAN SADIK DOSTLAR



6. sezonun belki de en çok beğenilecek yeniliği oyuna eklenen evcil hayvanlar olacak. Fortnite’ta artık Savaş Bileti’nin seviyesini yükselterek Şanslı, Şirinboynuz ve Rengo gibi evcil hayvanlar edinmek mümkün. Daima sahipleriyle birlikte dolaşan bu şirin ve sadık dostlar farklı durumlarda verdikleri tepkilerle oyuncuların arkalarını kollayacak.



SAVAŞ BİLETİ, YENİ KOSTÜMLER



6. sezonda da oyuncuların çeşitli görevler yaparak atlayabilecekleri 100 seviye ve her seviyede kazanabilecekleri pek çok ödül bulunuyor. Süreci hızlandırıp ödüllerin tümünü açmak içinse oyun içinden 950 V-Papel karşılığında 6. sezon Savaş Bileti’ni almak mümkün. Savaş Bileti’ni alan oyuncular özel Belalı Kovboy ve Dj Lama kıyafetlerine anında sahip olacaklar. Bu iki kıyafet dışında birbirinden güzel pek çok kıyafet de oyuncuların beğenisine sunuldu.