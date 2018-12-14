Epic Games’in dünyanın her yerinden 200 milyonu aşkın oyuncusu bulunan oyunu Fortnite’ın Dünyayı Kurtar modu bu günlerde özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Oyunda ortaya çıkan Fırtına Kralı’nı yenen oyuncuların kazanacakları Fırtına Kralı Rozeti, Epic Games tarafından ücretsiz olarak oyuncuların adreslerine gönderilecek.



KRALI ÖLDÜR ROZETİ KAP



Fırtına Kralı, Fortnite’ın hikâye tabanlı modu olan Dünyayı Kurtar’da 7. sezonda ortaya çıkan çok güçlü bir canavar. Tekinli Vadi hikâyesinin 3. bölümünü güzel bir sonla bitirmek isteyen geliştiriciler, oyuncular için zorlu bir final hazırlamışlar.

Oyuncuların inşa becerilerini, sahip oldukları eşyaları, nişan alma becerilerini ve reflekslerini test edecek bu savaşın galipleriyse özel bir hediye kazanacaklar.



Diğer oyun ödüllerinden farklı olarak oyuncular bu sefer fiziksel bir eşya kazanacaklar. Fırtına Kralı’nı öldüren oyuncuların kazanacakları özel Fırtına Kralı Rozeti, Epic Games tarafından ücretsiz olarak adreslerine gönderilecek. Görevi başarıyla tamamlayan oyuncular e-mail ile özel bir kod ve rozeti nasıl alacaklarını anlatan yönergeleri alacaklar. O yüzden ödülü almak için geçerli bir e-posta adresine sahip olmak çok önemli.



SON TARİH 2 OCAK



Fırtına Kralı’nı alt eden oyuncular Fırtına Kralı Rozeti yanında silah şemaları, eşyalar, tecrübe puanları gibi birçok ödül de kazanacaklar. Tüm bu özel hediyelere sahip olmak içinse oyuncuların 2 Ocak 2019 saat 07.59’a kadar ilgili görevi yaparak Fırtına Kralı’nı öldürmeleri gerekiyor.