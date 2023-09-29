Fotoğrafı çekilen ilk kara delikle ilgili yeni keşif

Bu 11 yıllık döngünün keşfi, Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi'nin doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor.



M87'nin kara delik dönüşünün tuhaf doğası, bilim adamlarının ilgisini çeken bir konu.



Gökbilimciler M87'nin kara deliğinin ne kadar hızlı döndüğünden ya da kara deliğin üzerindeki birikim diskinin gerçekte ne kadar büyük olduğundan henüz emin değiller. Einstein'a göre kara delikler ışık hızına yakın bir hızla dönüyor.



Bunu öğrenmek için önümüzdeki yıllarda kara deliğin daha fazla gözlemini tamamlamaları gerekecek.