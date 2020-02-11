Foxconn iPhone üretimine yeniden başladı (Corona virüsü nedeniyle üretime ara verilmişti)

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın en büyük iPhone  üreticilerinden Çin merkezli Foxconn  iPhone üretimine yeniden başladı.

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İlk Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgınında can kaybı bin 18'e yükseldi. Vaka sayısının ise 42 bini şatığı açıklandı.  
  
Salgın nedeniyle pek çok teknoloji firmasının Çin'de bulunan üretim ağı de olumsuz yönde etkileniyor. Bu şirketlerden bir tanesi de Apple. 
  
Apple'ın en büyük iPhone  üreticilerinden Çin merkezli  Foxconn bir süredir virüs nedeniyle  üretm yapamıyordu. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Foxconn yeniden iPhone üretimine başladı. 
  
Ancak Apple'ın bu yılın ilk yarısında iPhone  üretimini yüzde 10 artırma planının Çin'deki Corona virüsü salgını nedeniyle sekteye uğrayabileceği belirtiliyor.  

Daily Mail'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde üretimde yaşanan bu aksamanın iPhone üretiminde yüzde 10'luk bir düşüş yaşanmasına neden olabileceği bilgisinin altı çizildi.
  
Geçtiğimiz haftalarda Nikkei Asian Review'de yer alan haberde, şirketin birçoğu Çin'de üretim merkezlerine sahip olan tedarikçilerinden 2020'nin ilk yarısında 80 milyona kadar iPhone üretmelerini istediği belirtilmişti. 
  
Aynı habere göre, Apple, 65 milyon adede kadar eski iPhone ve 15 milyon adede kadar yeni indirimli model siparişi almış ve bunu Mart ayında açıklamayı planlıyordu.  

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