Fransa, uzay aracına "baget" ismini koydu

Fransa, "Orbital Baguette One" (Yörüngesel Baget Bir) yani "OB-1" adını verdiği roketle resmen uzay yarışına katıldı.

Bu isim yalnızca Fransa’nın en ikonik ihracat ürünlerinden olan ekmeğe bir gönderme değil. Aynı zamanda OB-1 kısaltmasıyla Star Wars’taki Jedi Ustası Obi-Wan Kenobi’ye yapılan esprili bir atıf.

Pegasus, Antares ve Atlas V gibi isimlere sahip roketlerin uzay yarışına damga vurduğu bir dönemde, Fransızlar isim seçiminde “fırın şıklığı” yaklaşımı benimsedi.

FRANSIZ HÜKÜMETİ ARKASINDA

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un desteğini arkasına alan ve 2019’da kurulan HyPrSpace adlı bir girişim tarafından geliştirilen Baguette One, ucuz ve çevre dostu uydu taşımacılığı vadeden küçük, yeniden kullanılabilir bir yörüngealtı fırlatıcı.

İlk test uçuşunun Fransız ordusuna ait bir üsten yapılması planlanıyor. Daha büyük versiyonu olan "Orbital Baguette One" ise sonrasında devreye girecek.

BAGET İSMİNİ NASIL SEÇTİLER

Şirketin kurucularından Sylvain Bataillard, isim seçiminde “ciddi ama karanlık olmayan” bir yaklaşım benimsediklerini söyledi.

İsmi ne kadar eğlenceli olsa da, projenin arkasında ciddi bir destek var. Fransız hükümeti şimdiden 35 milyon euro fon sağladı, ilk fırlatmalar başarıya ulaşırsa 400 milyon euro daha aktarılması gündemde.

FRANSA'DAN İLK KEZ FIRLATILACAK

Fransa Savunma Bakanlığı, güneybatı Fransa ve Provence’daki askeri üslerini testler için tahsis etti. Bu da, Fransa anakarasından gerçekleşecek ilk roket fırlatması olacak.