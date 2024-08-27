Fransa ve Rusya arasında Telegram krizi: CEO Pavel Durov neyle suçlanıyor?

Fransa'da gözaltına alınan, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a yöneltilen suçlamalar arasında "otoritelere bilgi vermeyi reddetme" de bulunuyor. Polis tarafından sorgusu süren Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.

Fransa ve Rusya arasında Telegram krizi: CEO Pavel Durov neyle suçlanıyor?

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu söyledi.

Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını söyledi.

Polis tarafından sorgusu süren Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Durov'un ile ilgili adli soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alındığını, bunun "hiçbir şekilde siyasi bir karar olmadığını" savundu.

GÖZALTI SÜRECİ VE SONRASI

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.

Telegram, şirketin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyduğunu duyurarak, Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" şeklinde nitelendirmişti.

Durov'un gözaltına alınmasına ilişkin tarafından birçok tepki açıklaması yapılırken, X'in sahibi Elon Musk da, Durov için X sosyal medya platformundan "serbest bırakılma" çağrısı yapmıştı.

Fransız yargı makamları Durov'un gözaltı süresini uzatmıştı. Fransa'da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlandırılırken Durov'un, bu sürenin sonunda serbest bırakılmasına ya da tutuklanmasına karar verilebiliyor.

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40 YAŞINA GELMEDEN 15 MİLYAR DOLARLIK SERVET

’nın popüler sosyal medya sitesi VK’nın da kurucusu olan Durov, 2014’te Rusya’yı terk etmişti.

, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip ve iki ay sonra 40 yaşına girecek olan Durov’un yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.

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