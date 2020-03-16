Fransa'dan Apple'a 1.1 milyar euro ceza

Fransa rekabete karşı hamleri gerekçesi ile ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'a 1.1 milyar euro ceza verdi.

ntv.com.tr 16.03.2020 - 13:26

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Fransa'dan ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'a kötü haber geldi. 
  
AFP'de yer alan habere göre, rekabete karşı hamleri gerekçesi ile Apple'a 1.1 milyar euro ceza verildi. 
  
Söz konusu ceza kapsamında Apple'ın 2 toptancı firmasına da para cezası verildi.  
  
Yapılan açıklamada Tech Data'ya 63 milyon euro, Ingram Micro'ya ise 76 milyon euro para cezası kesildiği bilgisine yer verildi. 
  
Cezanın Apple ve iki toptancısının diğer şirketlerin rekabet etmesine izin vermeyen adımlar atması nedeniyle verildiğinin altı çizildi. 

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