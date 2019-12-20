Fransa'dan Google'a 150 milyon euro para cezası

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 150 milyon euro para cezası kesti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransa Rekabet Kurumu, Google'un piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını belirtti.



Kurum, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a 150 milyon avro para cezası verdi.



Google'ın Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı karara itiraz edeceği kaydedildi.



Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle ocak ayında Google'e 50 milyon avro ceza kesmişti.