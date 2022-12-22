Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon euro ceza

Fransa, teknoloji devi Microsoft'a çerez (cookie) kullanım politikasıyla ilgili 60 milyon euroluk ceza verdi.

Fransa'dan Microsoft'a 60 milyon euro ceza

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KVKK çerezler için rehber hazırladı

KVKK çerezler için rehber hazırladı

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL) yapılan açıklamada, İrlanda'ya, insanların çerezleri kolayca kabul etmelerine imkan verirken aynı kolaylıkla reddetmelerine imkan vermediği gerekçesiyle verdi.

Söz konusu cezanın 60 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÇEREZ KULLANIMI

İnternet çerezlerinin (cookies) temel amacı kişilere yönelik özelleştirilmiş web sayfaları hazırlamak ve bilgileri gelecekte işleyebilmek adına kaydetmek.

Çerezler internet kullanıcılarına yönelik özelleştirilmiş içerikleri, reklamları sunmak için, bu bilgileri bünyesinde barındırıyor.

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