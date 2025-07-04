Fransız astronot, uzaya Michelin yıldızlı menü götürecek

Fransız mutfağı dünyanın en iyilerinden biri olarak bilinir. Bu nedenle Fransız astronot Sophie Adenot, 2026’daki ilk uzay görevi sırasında aylarca dondurulmuş, paketli yiyeceklerle yaşamak yerine, dünyadan bir tat götürmenin yollarını aradı. Çözüm, üç Michelin yıldızlı ünlü şef Anne-Sophie Pic ile iş birliği yapmak oldu.



Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bu iş birliğiyle ünlü şefin hazırladığı yemeklerin Adenot’un “Epsilon görevi” için “bonus gıda” olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) götürüleceğini açıkladı.



Uzay görevlerinde astronotların çoğunlukla dondurulmuş ve vakumlu ambalajlarda önceden onaylanmış yiyeceklerle beslendiğini belirten ESA, “bonus gıdaların” astronotlara moral desteği sağladığını, dünyayla bağlarını korumaya yardımcı olduğunu ve mürettebat arasında kültürel paylaşımı güçlendirdiğini söylüyor.



UZAY MENÜSÜNDE NE VAR?



Uzaya gönderilecek menüde, başlangıçlar arasında briyoş ekmeği üzerinde limonlu kaz ciğeri, yengeç ve karaman otlu ıstakoz çorbası, köri ve tütsülenmiş mezgit balığıyla hazırlanan yaban havucu çorbası ve pembe biberli soğan çorbası yer alıyor.



Ana yemeklerde ise siyah sarımsak ve tütsülenmiş vanilya ile hazırlanmış haşlanmış dana eti ile tonka fasulyesi ve kremalı peynirli özel bir tavuk bulunuyor. Tatlılarda ise hindistan cevizli ve vanilyalı sütlaç ile fındık çiçeği ve kahveli çikolatalı krema dikkat çekiyor.



"BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"



Ünlü şef, uzay görevinin gastronomi açısından büyük bir meydan okuma olduğunu söyledi ve “uzay için yemek yapmak, tat duyusunu aşırı teknik kısıtlamalara rağmen koruma çabası” anlamına geldiğini belirtti.



Pic’in tarifleri, Fransız havayolu ikram firması Servair ile iş birliğiyle geliştirildi ve steril poşetlerde uzun süre dayanacak şekilde hazırlandı.



Çünkü uzayda yemeklerin hem hafif, hem raf ömrü uzun, hem de mikro yerçekiminde güvenle tüketilebilir olması gerekiyor.



ASTRONOTLAR UZAYDA NE YER?



ESA’ya göre Amerikalılar genellikle kurutulmuş yiyecek, Ruslar ise konserve yemek tüketiyor. Menüler aylar öncesinden hazırlanıyor ve sekiz günlük döngüler halinde tekrarlanıyor.

Buna rağmen özel tarifler uzaya moral ve çeşitlilik katıyor. Adenot da bu özel yemeklerin, uzayda kültürel bağ kurmak ve birlikte vakit geçirmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu vurguluyor.