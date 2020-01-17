Fuarda 'Kınacı robotlar' ilgi gördü (Kına türküsü söylüyor)

İstanbul'da kapılarını açan "Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı"nda, kınacı robotlar ilgi topluyor.

Düğün hazırlığı yapan çiftlerin ve sektör temsilcilerinin buluştuğu fuarın bu yılki teması "doğaya dönüş" olarak belirlendi.

Akın Robotics tarafından üretilen kınacı robotlar fuarın öne çıkan konseptlerinden oldu. Robotlar, kına gecelerinde tepsi taşıma, kına türküsü söylemenin yanı sıra dans ekibiyle beraber kına dansı da yapabiliyor.



Robot Ada işini çok sevdiğini belirterek, "Bu tam hayalimdeki iş, insanları mutlu etmeyi ve eğlendirmeyi çok seviyorum." dedi.



Bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan ve 19 Ocak'ta sona erecek fuarda, evlenmek isteyen çiftlerin ihtiyacı olan her şey aynı çatı altında bir araya geldi.

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