G-Mail'de nasıl oturum açılır? Gmail e-posta giriş sayfası yardım

Haberler - ntv.com.tr 17.06.2022 - 11:49 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 11:52
Arama motoru devi Google'ın e-posta hizmeti G-Mail dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılıyor.
G-mail hesaplarına giriş yöntemi kullanılan cihaza göre değişiklik gösterebiliyor.
Bu haberimizde bilgisayar, Android ve iOS cihazlar için Gmail e-mail hesaplarına nasıl giriş yapabileceğinizi görebileceksiniz. İşte her platformda adım adım Gmail hesabınızı açma yöntemi...
Oturum açtıktan sonra gelen kutunuza tıklayarak elektronik postalalarınızı kontrol edebilirsiniz.
1- Bilgisayarınızda, Gmail'e gidin.
2- Google Hesabı e-postanızı veya telefon numaranızı ve şifrenizi girin.
3- Bilgiler önceden doldurulmuşsa ve farklı bir hesapta oturum açmanız gerekiyorsa Başka bir hesap kullan'ı tıklayın.
4- Oturum açma sayfası yerine Gmail açıklaması olan bir sayfa görürseniz sayfanın sağ üst tarafındaki Oturum aç'ı tıklayın.
1- Android telefon veya tabletinizdeki Gmail uygulamasına hem Gmail hem de Gmail dışındaki hesaplarınızı ekleyebilirsiniz.
2- Android telefon veya tabletinizde Gmail'i açın.
3- Sağ üstte profil resminize dokunun.
4- Başka bir hesap ekle'ye dokunun.
5- Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin.
6- Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayın.
1- iPhone veya iPad'inizdeki Gmail uygulamasına hem Gmail hem de Gmail dışındaki hesaplarınızı ekleyebilirsiniz.
2- iPhone veya iPad'inizde Gmail uygulamasını açın.
3- Sağ üstte profil resminize dokunun.
4- Başka bir hesap ekle'ye dokunun.
5- Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin:
6- iCloud, @me.com veya @mac.com hesaplarını kullanıyorsanız belirli ayarları ya da uygulama şifresini girmeniz gerekebilir.
7- İş veya okul e-postalarınızı Windows için Outlook üzerinden kontrol ediyorsanız Outlook, Hotmail ve Live'ı seçin.
8- E-posta hizmetinizi bulamıyorsanız Diğer'i seçin.
9- Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayın.
İsteğe bağlı: Diğer e-posta hesaplarınızda Gmail özelliklerinden yararlanmak için Gmailify'ı dene'ye dokunun.