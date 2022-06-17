G-Mail'de nasıl oturum açılır? Gmail e-posta giriş sayfası yardım

Google'ın e-posta hizmeti Gmail hesabına sahipseniz ve nasıl oturum açabilirim diye merak ediyorsanız bu haberimizde adım adım "Gmail'da hesabında oturum nasıl açılır?" sorusunun cevabını bulacaksınız. İşte hem bilgisayar, hem iOS hem de Android telefon için Gmail'e giriş rehberi...

Haberler - ntv.com.tr 17.06.2022 - 11:49 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 11:52

G-Mail'de nasıl oturum açılır? Gmail e-posta giriş sayfası yardım

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Arama motoru devi 'ın e-posta hizmeti G-Mail dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. 

G-mail hesaplarına giriş yöntemi kullanılan cihaza göre değişiklik gösterebiliyor.

Bu haberimizde bilgisayar, Android ve iOS cihazlar için e-mail hesaplarına nasıl giriş yapabileceğinizi görebileceksiniz. İşte her platformda adım adım hesabınızı açma yöntemi...

Oturum açtıktan sonra gelen kutunuza tıklayarak elektronik postalalarınızı kontrol edebilirsiniz.

BİLGİSAYARDA GMAİL OTURUM AÇMA

1- Bilgisayarınızda, Gmail'e gidin.
2- Google Hesabı e-postanızı veya telefon numaranızı ve şifrenizi girin.
3- Bilgiler önceden doldurulmuşsa ve farklı bir hesapta oturum açmanız gerekiyorsa Başka bir hesap kullan'ı tıklayın.
4- Oturum açma sayfası yerine Gmail açıklaması olan bir sayfa görürseniz sayfanın sağ üst tarafındaki Oturum aç'ı tıklayın.

ANDROİD GMAİL OTURUM AÇMA / HESABINIZI EKLEME

1- Android telefon veya tabletinizdeki Gmail uygulamasına hem Gmail hem de Gmail dışındaki hesaplarınızı ekleyebilirsiniz.
2- Android telefon veya tabletinizde Gmail'i açın.
3- Sağ üstte profil resminize dokunun.
4- Başka bir hesap ekle'ye dokunun.
5- Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin.
6- Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayın.

iPAD / iPHONE GMAİL OTURUM AÇMA / HESABINIZI EKLEME

1- iPhone veya iPad'inizdeki Gmail uygulamasına hem Gmail hem de Gmail dışındaki hesaplarınızı ekleyebilirsiniz.
2- iPhone veya iPad'inizde Gmail uygulamasını açın.
3- Sağ üstte profil resminize dokunun.
4- Başka bir hesap ekle'ye dokunun.
5- Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin:
6- iCloud, @me.com veya @mac.com hesaplarını kullanıyorsanız belirli ayarları ya da uygulama şifresini girmeniz gerekebilir.
7- İş veya okul e-postalarınızı Windows için Outlook üzerinden kontrol ediyorsanız Outlook, Hotmail ve Live'ı seçin.
8- E-posta hizmetinizi bulamıyorsanız Diğer'i seçin.
9- Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayın.

İsteğe bağlı: Diğer e-posta hesaplarınızda Gmail özelliklerinden yararlanmak için Gmailify'ı dene'ye dokunun.

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