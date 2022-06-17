G-Mail'de nasıl oturum açılır? Gmail e-posta giriş sayfası yardım

Arama motoru devi Google'ın e-posta hizmeti G-Mail dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılıyor.

G-mail hesaplarına giriş yöntemi kullanılan cihaza göre değişiklik gösterebiliyor.

Bu haberimizde bilgisayar, Android ve iOS cihazlar için Gmail e-mail hesaplarına nasıl giriş yapabileceğinizi görebileceksiniz. İşte her platformda adım adım Gmail hesabınızı açma yöntemi...

Oturum açtıktan sonra gelen kutunuza tıklayarak elektronik postalalarınızı kontrol edebilirsiniz.

BİLGİSAYARDA GMAİL OTURUM AÇMA

1- Bilgisayarınızda, Gmail'e gidin.

2- Google Hesabı e-postanızı veya telefon numaranızı ve şifrenizi girin.

3- Bilgiler önceden doldurulmuşsa ve farklı bir hesapta oturum açmanız gerekiyorsa Başka bir hesap kullan'ı tıklayın.

4- Oturum açma sayfası yerine Gmail açıklaması olan bir sayfa görürseniz sayfanın sağ üst tarafındaki Oturum aç'ı tıklayın.

ANDROİD GMAİL OTURUM AÇMA / HESABINIZI EKLEME

1- Android telefon veya tabletinizdeki Gmail uygulamasına hem Gmail hem de Gmail dışındaki hesaplarınızı ekleyebilirsiniz.

2- Android telefon veya tabletinizde Gmail'i açın.

3- Sağ üstte profil resminize dokunun.

4- Başka bir hesap ekle'ye dokunun.

5- Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin.

6- Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayın.

iPAD / iPHONE GMAİL OTURUM AÇMA / HESABINIZI EKLEME

1- iPhone veya iPad'inizdeki Gmail uygulamasına hem Gmail hem de Gmail dışındaki hesaplarınızı ekleyebilirsiniz.

2- iPhone veya iPad'inizde Gmail uygulamasını açın.

3- Sağ üstte profil resminize dokunun.

4- Başka bir hesap ekle'ye dokunun.

5- Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin:

6- iCloud, @me.com veya @mac.com hesaplarını kullanıyorsanız belirli ayarları ya da uygulama şifresini girmeniz gerekebilir.

7- İş veya okul e-postalarınızı Windows için Outlook üzerinden kontrol ediyorsanız Outlook, Hotmail ve Live'ı seçin.

8- E-posta hizmetinizi bulamıyorsanız Diğer'i seçin.

9- Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayın.

İsteğe bağlı: Diğer e-posta hesaplarınızda Gmail özelliklerinden yararlanmak için Gmailify'ı dene'ye dokunun.