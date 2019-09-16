Galatasaray Spor Kulübü, bugün yaptığı resmi duyuru ile kendi kripto para birimini geliştireceğini açıkladı.



Paris Saint-Germain, Juventus, West Ham United, AS Roma ve Atletico Madrid gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de kullandığı Socios.com ile işbirliğine giden Galatasaray sarı kırmızı renklere gönül verenlere 'Taraftar Token' isimli kendi kripto parasını sunacak.



Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Paris Saint-Germain, Juventus, West Ham United, AS Roma ve Atletico Madrid gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de kullandığı Socios.com taraftarımıza Taraftar Token’ı olarak bilinen dijital varlıklara sahip olma seçeneği sunacak, kulübümüzle daha yoğun etkileşime girme ve daha yakın olma imkanı Türkiye’de bir ilk olacak. Taraftarımız, Socios.com aracılığıyla yapılacak taraftar oylamalarına katılarak kulübümüzle ilgili kararlarda söz sahibi olma imkanı yakalayacak.



Socios.com üyesi bir taraftarımız ne kadar çok token sahibi olursa kulübümüzün oylamaya sunduğu konulardaki yönlendirici yetkisi artacak. Uygulama üzerinden takımımızla ne kadar çok etkileşime girerse özel ve nadir deneyimler için düzenlenecek yarışmalarda ödül kazanarak özel hak ve ayrıcalıklardan kazanma ihtimali o kadar artacak.

Galatasaray Taraftar Token’ı, Fan Token OfferingTM adlı bir işlem vasıtasıyla 2020’nin ilk çeyreğinde Socios.com üzerinden satın alınabilecek. Taraftarlarımız bu blokzincir sistemi üzerinden aynı zamanda Socios.com’un kendine ait token’ı olan dijital para niteliğindeki Chiliz’i (CHZ) de kullanabilecek ve kriptopara borsaları üzerinden doğrudan uygulama-içi dijital cüzdanlarına aktarabilecek. Yani Taraftar Token’larını satın alma süreci son derece zahmetsiz bir süreç içinde, herhangi bir e-ticaret alışverişinden farksız olarak işleyecek.



Binlerce “Taraftar Token’ı” da, uygulamanın artırılmış gerçeklikte konum belirleme özelliği Token Avı’yla ücretsiz olarak dağıtılacak."