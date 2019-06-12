Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy Note 10 serisi ile telefon pazarını hayli hareketlendirecek gibi görünüyor.

Her yıl yaz aylarında duyurusu yapılan yeni Galaxy Note serisi telefonlar, bu yıl daha farklı çeşitlilikte ve yeniliklerle karşımıza çıkacak. Tanıtılacak modellerden biri de Galaxy Note 10 Pro adını taşıyor.

Bu cihazın beklenen özelliklerinden biri ise 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor olma ihtimaliydi. Ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy Note 10 Pro'larda bu destek bulunmayacak.



10 Ağustos tarihinde tanıtılması beklenen yeni Galaxy Note 10 serisi telefonlardan üst seviye model olması beklenen Galaxy Note 10 Pro, 45W değil, 25W hızlı şarj teknolojisini kullanacak.



Samsung'un Galaxy Note 10 Pro yerine 45 W hızlı şarj teknolojisini Galaxy A90 isimli telefonunda kullanması bekleniyor.