Samsung’dan yapılan yazılı açıklama ile, Galaxy S20 Ultra'nın, görüntü sensörünün detayları belli oldu.



S20 Ultra'nın 108MP'lik kamerasında kullandığı ISOCELL Bright HM1 görüntü sensörü, sektörün ilk Nonacell teknolojisiyle ultra yüksek çözünürlükte daha parlak görüntüler sağlıyor.



Artırılmış piksel gruplama teknolojisi Nonacell, maksimum ışık emilimi için 3x3 piksel yapısını kullanıyor.

Nonacell'den Smart-ISO'ya ve gerçek zamanlı HDR'ye kadar ışığı artıran pek çok farklı teknolojinin kullanıldığı ISOCELL Bright HM1 zorlu ışık koşullarında parlak ve detaylı 108MP fotoğraflar ve net 24FPS 8K videolar çekebilmeyi sağlıyor.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA’NIN ÖZELLİKLERİ NELER?



Galaxy S20 Ultra'nın başlangıç modeli 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Ayrıca 16 GB RAM’e ve 512 GB depolama alanına sahip olan bir seçenekte sunuluyor. MicroSD kart ile cihazın hafızasını 1 TB’a kadar artırmak da mümkün.



Ekrandan parmak izi okuyucuya sahip olan Samsung Galaxy S20 Ultra, 5000 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Telefon 45W hızlı şarj desteğine sahip. Ancak Samsung kutuda 25W hızlı şarja imkan veren bir opsiyona yer vermiş.