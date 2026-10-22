15 milyar dolarlık yatırımla halka arza hazırlanıyorlar

Çin merkezli bir yapay zeka araştırma şirketinin geliştirdiği büyük dil modeli DeepSeek, düşük maliyetli eğitim süreçleri ve açık ağırlıklı mimarisiyle küresel yapay zeka pazarında dikkat çekiyor.

Sistem; kod yazımı, veri analizi ve derinlemesine mantık yürütme alanlarındaki yüksek performansıyla öne çıkıyor.

Model, Hangzhou merkezli olarak Liang Wenfeng tarafından kurulan ve High-Flyer adlı fon tarafından desteklenen bir ekip eliyle geliştirildi.

Girişimin V4 serisi modelleri; karmaşık matematik, programlama ve akıl yürütme görevlerinde üst düzey sonuçlar veriyor.

Geliştirici ekip, geçtiğimiz yılalrda R1 ve V3 modellerini rakiplerine kıyasla çok daha az çip ve bütçe kullanarak eğitti.

Açık ağırlıklı yapısı sayesinde yazılımcılar, bu modelleri kendi yerel sunucularında ya da projelerinde doğrudan çalıştırabiliyor.

DeepSeek ile ChatGPT arasındaki temel ayrım, odaklandıkları alanlarda ve erişim maliyetlerinde belirginleşiyor.

ChatGPT genel sohbet, kişisel asistanlık ve içerik üretimine odaklanırken, DeepSeek derinlemesine araştırma, kodlama ve mantıksal çıkarım ekseninde hizmet veriyor.

Maliyet tarafında da DeepSeek, uygulama programlama arayüzü (API) ve kullanım ücretlerinde rakiplerine kıyasla belirgin avantajlar sunuyor.

Şeffaf yapısıyla öne çıkan model, GitHub, Hugging Face ve Ollama gibi geliştirici ekosistemlerine kolayca entegre edilebiliyor.