15 milyar dolarlık yatırımla halka arza hazırlanıyorlar
22.10.2026 11:36
Son Güncelleme: 22.10.2026 11:36
Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, aralarında CATL ve Tencent'in de yer aldığı yatırımcılardan yaklaşık 15 milyar dolar fon topladı.
Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, mevcut ve yeni yatırımcılarından yaklaşık 100 milyar yuan (14,98 milyar dolar) kaynak sağladığı son finansman turunu tamamlamaya hazırlanıyor.
Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, fonlama sürecinde sona gelindiğini bildirdi.
Yatırım turunda en büyük payı alan kuruluşlar arasında batarya üreticisi CATL ve sosyal medya platformu WeChat'in çatı şirketi Tencent Holdings yer alıyor.
Görüşmelerin gizli yürütülmesi sebebiyle isimlerini açıklamayan kaynaklar, turun önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağını aktarıyor.
Girişimin yeni hissedarları arasına beyaz eşya üreticisi Midea, yemek dağıtım platformu Meituan, otomobil üreticisi Geely ve çip üreticisi GigaDevice dahil oldu.
Boyu Capital, CPE, Legend Capital ve şirketin mevcut hissedarlarından IDG Capital da yatırımcı listesine katıldı.
Söz konusu finansman turunda yer alan toplam yatırımcı sayısının 15'i aştığı belirtiliyor.
Şirketin mali detayları ile yatırımcı listesinin henüz kesinleşmediği ve koşulların değişebileceği kaydediliyor.
Yeni sermaye girişi öncesinde DeepSeek'in değerlemesi 500 milyar yuan olarak hesaplanıyor.
Girişimin, başlangıçta hedeflediği 50 milyar yuanlık finansman hacmini ikiye katladığı görülüyor.
Yapay zeka alanında ABD ile rekabet eden Çin'de, devlet ve büyük kurumsal yapılar tarafından desteklenen aktörlerin sektöre ilgisi artıyor.
Sağlanan bu yüksek finansman, DeepSeek şirketinin halka arz sürecine yaklaştığına işaret ediyor.
Şirketin STAR Market borsasında gerçekleşebilecek muhtemel bir ilk halka arz için eylül ayında CITIC Securities ile yetkilendirme anlaşması yaptığı biliniyor.
DeepSeek, geçtiğimiz ay daha yüksek kapasite, hızlı çıkarım ve ölçekleme amacıyla tasarlanan DeepSeek-V4.1-Flash modelini tanıtmıştı.
DEEPSEEK NEDİR?
Çin merkezli bir yapay zeka araştırma şirketinin geliştirdiği büyük dil modeli DeepSeek, düşük maliyetli eğitim süreçleri ve açık ağırlıklı mimarisiyle küresel yapay zeka pazarında dikkat çekiyor.
Sistem; kod yazımı, veri analizi ve derinlemesine mantık yürütme alanlarındaki yüksek performansıyla öne çıkıyor.
Model, Hangzhou merkezli olarak Liang Wenfeng tarafından kurulan ve High-Flyer adlı fon tarafından desteklenen bir ekip eliyle geliştirildi.
Girişimin V4 serisi modelleri; karmaşık matematik, programlama ve akıl yürütme görevlerinde üst düzey sonuçlar veriyor.
Geliştirici ekip, geçtiğimiz yılalrda R1 ve V3 modellerini rakiplerine kıyasla çok daha az çip ve bütçe kullanarak eğitti.
Açık ağırlıklı yapısı sayesinde yazılımcılar, bu modelleri kendi yerel sunucularında ya da projelerinde doğrudan çalıştırabiliyor.
DeepSeek ile ChatGPT arasındaki temel ayrım, odaklandıkları alanlarda ve erişim maliyetlerinde belirginleşiyor.
ChatGPT genel sohbet, kişisel asistanlık ve içerik üretimine odaklanırken, DeepSeek derinlemesine araştırma, kodlama ve mantıksal çıkarım ekseninde hizmet veriyor.
Maliyet tarafında da DeepSeek, uygulama programlama arayüzü (API) ve kullanım ücretlerinde rakiplerine kıyasla belirgin avantajlar sunuyor.
Şeffaf yapısıyla öne çıkan model, GitHub, Hugging Face ve Ollama gibi geliştirici ekosistemlerine kolayca entegre edilebiliyor.