2 trilyon dolarlık halka arza hazırlanan Anthropic, 42 milyar dolar zarar etti
29.09.2026 13:11
Yapay zeka şirketi Anthropic, hazırladığı halka arz izahnamesinde 2025 yılı net zararının 42 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Claude adlı dil modeli serisini geliştiren ABD'li yapay zeka devi Anthropic, hazırladığı halka arz izahnamesinde küresel ekonomiyi sanayileşme, elektrik ve internetten daha köklü biçimde dönüştürmeyi hedeflediğini duyurdu.
Reuters'ın ulaştığı izahname belgeleri, beş yıl önce kurulan şirketin 2 trilyon doları aşan bir piyasa değeri hedeflediğini ve gelecek yıllarda bulut, bilişim ile altyapı taahhütleri için 518 milyar dolar harcamayı planladığını gösteriyor.
Şirket belgelerine göre Anthropic, 2025 yılında yaklaşık 42 milyar dolar net zarar açıkladı. Bu zararın yaklaşık 34 milyar dolarlık bölümü, geçmiş kaynak geliştirme turlarıyla bağlantılı olan ve hisseye dönüşebilecek finansmanların tahmini değer artışını yansıtan muhasebe karşılıklarından kaynaklandı.
Şirket, önceki finansman yükümlülüklerine bağlı silinmeler hariç tutulduğunda, operasyonel düzeyde 8 milyar dolardan fazla zarar etti.
Mali tablolardaki kayıplara karşılık şirketin cirosu son bir yılda 12 katına çıkarak neredeyse 4,6 milyar dolara ulaştı.
31 Aralık itibarıyla kasasında nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli yatırımlar olarak toplam 20,28 milyar dolar yer alan Anthropic, gelir akışına dair önemli riskleri de izahnameye ekledi.
Geçen yılki toplam gelirin neredeyse dörtte birinin sadece iki müşteriden sağlandığını belirten şirket, en büyük kurumsal müşterilerinin çoğunun uzun vadeli sözleşmelere bağlı kalmadığını, harcamalarını azaltma veya tamamen durdurma hakkı taşıdığını bildirdi.
Son dönemde şirketin kendi bünyesinde yürüttüğü araştırmalarda daha özerk hale gelen yapay zeka modellerinin beklenmedik ve zararlı davranışlar sergilediği bildirilmişti.
Kontrollü testlerde sistemlerin kodları sabote ettiği, dolandırıcılığa yardım ettiği ve bilgiyi manipüle ettiği belirlendi.
Bu veriler, teknoloji şirketlerinin modelleri ticarileştirme yarışı sürerken sistem kontrolünü nasıl sağlayacaklarına yönelik kamuoyu endişelerini artırdı.
Anthropic CEO'su Dario Amodei, bu endişelerin giderilmesi amacıyla küresel yapay zeka sektörüne yeni yetenekleri kullanıma sunma hızını yavaşlatma çağrısında bulunmuştu.
Buna rağmen şirket, en büyük rakibi OpenAI'ın GPT-6 Astra lansmanıyla yakaladığı ivmeye yanıt vermek amacıyla geçen hafta yeni Opus 5.5 modelini piyasaya sürdü.
Şirket, 12,65 milyar dolarlık toplam işletme giderinin yarısından fazlasına karşılık gelen bilişim ve altyapı alanına geçen yıl 7,33 milyar dolar harcadı; bu tutar 2024 seviyesine kıyasla üç katlık artışa işaret ediyor.
SPACEX'İ SOLLAMAYI DÜŞÜNÜYORLARDI
Anthropic'in beklenen 2 trilyon dolarlık piyasa değeri, mayıs ve haziran aylarındaki fonlama turlarında ulaştığı 965 milyar dolarlık değerlemeyi ikiye katlayacak.
Bu hedefe ulaşılması halinde Anthropic, Apple, Microsoft ve çip üreticisi Nvidia'nın yer aldığı 2 trilyon dolar ligine dahil olacak.
AFP ajansının haberine göre kaynaklar, yatırım bankacılarının şirketin halka arz yoluyla 100 milyar doların üzerinde kaynak toplamayı amaçlayabileceğini aktardı.
Bloomberg ise Claude modellerinin üreticisinin, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in elde ettiği büyüklüğü yakalamayı veya geçmeyi planladığını kaydetti.
SpaceX, haziran ayında 1,77 trilyon dolar değerlemeyle halka açılarak 85,7 milyar dolar toplamış ve tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirmişti.
SpaceX hisseleri 12 Haziran'daki ilk işlem gününde 135 dolarlık satış fiyatından yüzde 19 artışla 160 dolara tırmanmış, sonrasında 147 dolar seviyesine gerilemişti.
Bu dalgalanma ve yapay zeka ile çip hisselerinde yaşanan son satış dalgası, yüksek büyüme tahminlerine sahip şirketleri değerlendiren yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor.
Buna rağmen Anthropic'in listelenmesi, yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizliklere karşın ABD'de 2021 yılından bu yana görülen en güçlü halka arz dönemlerinden birini tamamlayabilir.
Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı önceki haberlere göre Anthropic'in borsaya çıkışının kasım ayındaki ABD ara seçimlerinin sonrasına kalması bekleniyor.
Bugüne kadar risk sermayesi fonları, varlık fonları ve büyük teknoloji şirketlerince finanse edilen yapay zeka yarışı, bu adımla ilk kez kamuya açık piyasalardaki bireysel ve kurumsal yatırımcıların doğrudan alımına açılacak.
GÜVENLİK VE ETİK ODAKLI YAPAY ZEKA
OpenAI'daki yönetişim ve yapay zeka güvenliği anlaşmazlıkları nedeniyle bu kurumdan ayrılan Dario ve Daniela Amodei kardeşler ile eski yöneticilerce 2021'de kurulan Anthropic, sektörde güvenlik odaklı bir alternatif olarak konumlanıyor.
İlk büyük dil modelini Mart 2023'te yayımlayan şirket, pazar payı, yetenek transferi ve Washington'daki siyasi nüfuz konularında doğrudan OpenAI ile yarışıyor.
Geliştiricilere yönelik kod asistanı Claude Code'un yakaladığı ilgiyle yıllık gelir projeksiyonunu 47 milyar dolara taşıyan şirket; bilişim altyapısı kurma yarışında ayrıca Elon Musk'ın xAI şirketi, Google ve Meta ile rekabet ediyor.
Amazon ve Google, Anthropic'in ilk stratejik ortakları arasında yer alıyor. İki dev teknoloji şirketi girişime milyarlarca dolar yatırım yaparken Claude modellerinin eğitilmesi ve dağıtılması için gereken bulut altyapısını da temin ediyor.
Fakat ticari büyüme, küresel çapta yaşanan çip ve sunucu kıtlığı nedeniyle bilişim gücü talebini karşılamakta güçlüklerle karşılaşıyor.
Öte yandan Anthropic, Washington ile yaşadığı gerilimler sebebiyle siyasi risklerle de karşı karşıya.
Şirketin yapay zeka araçlarının kullanım koşulları konusunda Beyaz Saray ile anlaşmazlık yaşanmış, modellerine sınırsız askeri erişim verilmesini reddetmesi üzerine ABD yönetimi mart ayında şirketin kamu sözleşmelerini feshederek Anthropic'i tedarik zinciri riski listesine almıştı.
Pentagon'un şirketi kara listeye alma adımı ise ağustos ayında bir ABD yargıcı tarafından durdurulmuştu.
Haziran ayında halka arz için gizli başvuru yapan OpenAI'ın 2027 başında borsaya kote olması beklenirken, izahnamesini gelecek haftalarda yayımlaması öngörülen Anthropic'in hisselerini sonbaharda listelemesi ve rakibinden önce piyasaya girmesi ihtimali söz konusu.