2 trilyon dolarlık halka arza hazırlanan Anthropic, 42 milyar dolar zarar etti

Claude adlı dil modeli serisini geliştiren ABD'li yapay zeka devi Anthropic , hazırladığı halka arz izahnamesinde küresel ekonomiyi sanayileşme, elektrik ve internetten daha köklü biçimde dönüştürmeyi hedeflediğini duyurdu.

Reuters'ın ulaştığı izahname belgeleri, beş yıl önce kurulan şirketin 2 trilyon doları aşan bir piyasa değeri hedeflediğini ve gelecek yıllarda bulut, bilişim ile altyapı taahhütleri için 518 milyar dolar harcamayı planladığını gösteriyor.

Şirket belgelerine göre Anthropic, 2025 yılında yaklaşık 42 milyar dolar net zarar açıkladı. Bu zararın yaklaşık 34 milyar dolarlık bölümü, geçmiş kaynak geliştirme turlarıyla bağlantılı olan ve hisseye dönüşebilecek finansmanların tahmini değer artışını yansıtan muhasebe karşılıklarından kaynaklandı.

Şirket, önceki finansman yükümlülüklerine bağlı silinmeler hariç tutulduğunda, operasyonel düzeyde 8 milyar dolardan fazla zarar etti.

Mali tablolardaki kayıplara karşılık şirketin cirosu son bir yılda 12 katına çıkarak neredeyse 4,6 milyar dolara ulaştı.

31 Aralık itibarıyla kasasında nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli yatırımlar olarak toplam 20,28 milyar dolar yer alan Anthropic, gelir akışına dair önemli riskleri de izahnameye ekledi.

Geçen yılki toplam gelirin neredeyse dörtte birinin sadece iki müşteriden sağlandığını belirten şirket, en büyük kurumsal müşterilerinin çoğunun uzun vadeli sözleşmelere bağlı kalmadığını, harcamalarını azaltma veya tamamen durdurma hakkı taşıdığını bildirdi.