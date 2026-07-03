24 ülke hayranlıkla izledi. Tolga hedefleri tam on ikiden vurdu

Keleş, MKE'nin tarihi birikimleri sayesinde patlayıcıyı, mühimmatı ve silahı ham maddesinden son üretimine kadar gerçekleştirdiğini belirtti.

Etkili, basit ve ucuz tehditlere karşı aynı doğrultuda savunma sistemleri geliştirdiklerini anlatan Keleş, "Bu tehditleri ortadan kaldırmak için basit ve ucuz çözümler geliştirme ihtiyacı var. Dolayısıyla 'Tolga' ile biz bunu hedefledik. MKE Tolga da çeşitli ülkelerin askeri ve sivil delegasyonları önünde canlı atışlarla bir kez daha rüştünü ispat etti." diye konuştu.

SİLAHI DRONE SAVARA DÖNÜŞTÜREN MÜHİMMAT GELİŞTİRİLDİ

Keleş, TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak için MKE Tolga'nın seri üretiminin devam ettiğini, çeşitli ülkelerle ihracat sözleşmelerinin imzalandığını aktardı.

Tolga'nın geleceğinin çok açık olduğunu, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

“Askerin kendi tüfeğini bir drone savara dönüştürmek için özel mühimmat geliştirdik. Bunu hem MPT-76'lar hem de AK-47'leri kullanan ülkelere göre geliştirdik. Herhangi bir asker, kendisine dönük bir drone tehdidi alırsa kendisini korumak adına bu kabiliyeti kazanmış oluyor. Dünyada mühimmat ve silah üretme kabiliyetine sahip pek çok ülke bu anlamda bir takım gayretler içerisinde. Ancak kolay başarılabilir bir iş değil. Heyetin şu anda canlı olarak izlediği başarılı atışlar, onları da çok etkiledi. Herkes tebrik etti ve çok etkilendiklerini söyledi. İnşallah yeni pazarlara ve yeni satışlara vesile olur.”