378 gün sonra Mars simülasyonundan çıktılar

CHAPEA 2 projesine sağlık görevlisi olarak görev yapan Ellen Ellis, cumartesi günü üç ekip arkadaşıyla birlikte yaşam alanından çıktıktan sonra "Kendi özgür irademizle tutsaklık altında yaşayan analog astronotlar olarak gerçekten zorlu bir yılı geride bıraktık." dedi.

Ekibin diğer üyeleri görev komutanı Ross Elder, bilim sorumlusu Matthew Montgomery ve uçuş mühendisi James Spicer'dı. Tecritten çıktıktan sonra konuşan Elder, "Mars'a gitmenin riskleri büyük. Ancak anlayış, güçlü bir vizyon ve liderlik, yaratıcılık, azim, sıkı çalışma ve sağlam bir temel sayesinde insanları Mars'a gönderme hedefi yalnızca ulaşılabilir değil, aynı zamanda kaçınılmaz." dedi.