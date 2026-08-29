4,6 milyon ön sipariş verildi. GTA 6'da rekor gelir bekleniyor

Açıklanan verilerin resmi satış rakamları değil, istatistiksel pazar tahminleri olduğu belirtildi. Sensor Tower, bünyesine kattığı Video Game Insights platformunun 4 milyondan fazla oyuncu profilinden derlediği verileri kullanarak bu tahminleri hazırladı.

Rockstar Games veya ana şirket Take-Two Interactive henüz resmi bir satış sayısı paylaşmadı.

Buna karşılık Take-Two yönetimi, son finansal toplantısında GTA 6'nın ön sipariş sürecine olağanüstü bir başlangıç yaptığını doğrulamış, ancak net bir rakam vermekten kaçınmıştı.

Şirket ayrıca serinin bir önceki oyunu olan GTA 5'in dünya genelinde 230 milyon satış adedini aştığını açıkladı.