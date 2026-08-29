4,6 milyon ön sipariş verildi. GTA 6'da rekor gelir bekleniyor
29.08.2026 15:24
Analiz şirketi Sensor Tower, 19 Kasım'da piyasaya çıkacak Grand Theft Auto 6'nın yaklaşık 4,6 milyon ön sipariş alarak 446 milyon dolar tahmini gelir elde ettiğini bildirdi.
Pazar analiz şirketi Sensor Tower, 19 Kasım'da piyasaya sürülmesi planlanan Grand Theft Auto 6 için verilen ön siparişlerin yaklaşık 4,6 milyona ulaştığını tahmin etti.
Şirketin güncellediği modellemeye göre oyun, henüz çıkışına aylar varken yaklaşık 446 milyon dolar tahmini brüt gelir üretti.
Veriler, 25 Haziran'da açılan ön siparişlerde oyuncuların büyük bölümünün en pahalı pakete yöneldiğini gösteriyor.
Sensor Tower, alıcıların yaklaşık yüzde 90'ının 99,99 dolarlık Ultimate Edition sürümünü seçtiğini, 79,99 dolarlık standart sürümün ise daha az tercih edildiğini belirtti.
Şirket bu durumu, alışılmışın dışında yüksek bir premium paket tercihi olarak nitelendirdi.
Platform dağılımına bakıldığında PlayStation 5 belirgin bir üstünlük sağladı.
Yapılan hesaplamalara göre ön siparişlerin yüzde 77'si PlayStation 5, yüzde 23'ü ise Xbox Series X ve S konsolları üzerinden gerçekleşti.
Bu oranlar, PlayStation tarafında yaklaşık 3,38 milyon, Xbox tarafında ise 1 milyon adetlik ön siparişe işaret ediyor.
Açıklanan verilerin resmi satış rakamları değil, istatistiksel pazar tahminleri olduğu belirtildi. Sensor Tower, bünyesine kattığı Video Game Insights platformunun 4 milyondan fazla oyuncu profilinden derlediği verileri kullanarak bu tahminleri hazırladı.
Rockstar Games veya ana şirket Take-Two Interactive henüz resmi bir satış sayısı paylaşmadı.
Buna karşılık Take-Two yönetimi, son finansal toplantısında GTA 6'nın ön sipariş sürecine olağanüstü bir başlangıç yaptığını doğrulamış, ancak net bir rakam vermekten kaçınmıştı.
Şirket ayrıca serinin bir önceki oyunu olan GTA 5'in dünya genelinde 230 milyon satış adedini aştığını açıkladı.
OYUNUN HARİTASI VE OYNANIŞ MEKANİKLERİ TANITILMIŞTI
Rockstar Games'in dünya çapında ilgi gören serisinin yeni ana oyunu Grand Theft Auto 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X ile S konsolları için piyasaya sürülecek.
Yapım, video oyunu dünyasında kültürel bir fenomen haline gelen GTA 5'ten on yılı aşkın bir süre sonra seriyi yeni nesle taşıyacak.
Oyun, Florida eyaletinden esinlenerek oluşturulan kurgusal Leonida eyaletinde ve Miami'nin bir parodisi olan Vice City'nin günümüzdeki neon ışıklı sokaklarında geçiyor.
The New York Times'ın ön inceleme haberine ve basına sunulan ilk izlenimlere göre oyunun açık dünyası yoğun bir trafik akışına sahip ve GTA 5'teki Los Santos haritasının yaklaşık iki katı büyüklüğünde tasarlandı.
Hikaye, klasik Bonnie ve Clyde temasından esinlenen Lucia ve Jason adlı iki suç ortağının maceralarını konu alıyor.
Oyuncular iki ana karakter arasında geçiş yaparak ortak suç operasyonlarını yönetebilecek. Karakterlerin birbirlerine karşı tutumu, mesajlaşmaları ve açık dünyadaki eylemleri, aralarındaki ilişkinin hikaye boyunca nasıl şekilleneceğini doğrudan etkileyecek.
Red Dead Redemption 2 ile geliştirilen mekaniklerin üzerine kurulan oyunda, çevreyle etkileşim ve yapay zeka sistemleri daha ileri bir seviyeye taşındı.
Oyuncular sokaktaki yayalarla hemen silah çekmek yerine ölümcül olmayan komutlarla konuşabilecek, onları selamlayabilecek veya sataşabilecek.
Geliştirilen suç profili sistemiyle birlikte oyun dünyası ve kolluk kuvvetleri, işlenen suçların şiddetine veya profesyonellik düzeyine göre oyuncuya farklı tepkiler verecek.
Ana hikaye akışının haricinde oyunda geniş kapsamlı yan etkinlikler de yer alacak.
Oyuncular nitro destekli sokak yarışlarına katılabilecek, su altında hazine bulmak için tüplü dalış yapabilecek, canavar kamyon gösterilerinde yarışabilecek ve spor salonlarında kondisyon antrenmanı yapabilecek.