5 trilyon veriyi tek seferde işledi: ChatGPT'den farklı çalışan yeni yapay zeka modeli tanıtıldı
26.08.2026 06:15
Jeff Bezos destekli Project Prometheus için adı geçen iki araştırmacı, tek seferde 5 trilyon veri parçasını işleyebilen yeni yapay zeka modelini tanıttı.
Anima Anandkumar ve Benedikt Jenik'in kurduğu Accelerated Understanding Inc, geliştirdiği sistemin Anthropic ve Google'ın önde gelen yapay zeka modellerinin tipik olarak işleyebildiğinden yaklaşık 5 milyon kat daha fazla veriyi tek seferde değerlendirebildiğini açıkladı.
Şirketin sistemi, ChatGPT gibi dil modellerinden ise temel bir noktada ayrılıyor: Dili anlamak yerine fiziksel olayları öğrenmek ve tahmin etmek üzere tasarlandı.
Reuters'a konuşan şirketin kurucuları Anandkumar ve Jenik, yapay zekanın uzay ve zaman içindeki fiziksel olayların nasıl gelişeceğini öngörebildiğini söyledi.
''TRANSFORMER'' MİMARİSİ
ChatGPT gibi büyük dil modelleri, çok büyük miktarda metin üzerinde eğitiliyor ve verilen bağlama göre sıradaki en olası kelimeyi tahmin ederek çalışıyor.
Accelerated Understanding'ın geliştirdiği sistem ise Google tarafından geliştirilen ve ChatGPT'nin temelinde de bulunan "Transformer" mimarisini kullanmıyor.
Bunun yerine Anandkumar'ın yıllar önce geliştirilmesine öncülük ettiği "neural operators", Türkçesiyle sinirsel operatörler adı verilen teknolojiye dayanıyor.
California Teknoloji Enstitüsü'nde (Caltech) bilgisayar ve matematik bilimleri profesörü olan Anandkumar, "Dil merkezli zeka anlayışı insanı merkeze koyuyor. Fiziği merkeze koymak ise doğa merkezli bir bakış açısı" dedi.
ÇİP TASARIMINDAN HAVA TAHMİNİNE
Şirket, geliştirdiği yapay zekanın özellikle fiziksel sistemlerin modellenmesinde kullanılabileceğini düşünüyor.
Bunlardan biri yarı iletken ve çip tasarımı. Şirkete göre fizik yasalarını doğrudan modelleyebilen bir yapay zeka, çiplerin performansını etkileyen malzeme ve sıcaklık gibi unsurları optimize ederek laboratuvarlarda yapılan deneme-yanılma çalışmalarını azaltabilir.
Sistemin ayrıca robotikte, aşırı hava olaylarının tahmininde ve enerji şirketleri için jeolojik verilerin analizinde kullanılabileceği belirtiliyor.
Anandkumar'a göre farklı fizik problemleri için ayrı ayrı matematiksel modeller geliştirmek yerine aynı yapay zeka sistemi çok çeşitli fizik sorularına yanıt verebilir.
Şirket ilk aşamada tüketicilere yönelik bir ürün yerine kurumsal müşterilere odaklanacak.
BEZOS DESTEKLİ PROJEDEN TEKLİF ALDILAR
Benzer bir yaklaşım, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da ilgisini çekmişti.
Reuters'ın gördüğü toplantı kayıtlarına göre, 2024'ün sonlarında Los Angeles yakınlarında düzenlenen bir akşam yemeğinde yatırımcı ve biyoteknoloji girişimcisi Vik Bajaj, Anandkumar ve Jenik ile bir işbirliği olasılığını görüştü.
Bajaj daha sonra Bezos ile birlikte Project Prometheus'u kurdu.
Reuters'ın gördüğü "Project Prometheus" başlıklı teklif mektubunda, Anandkumar'ın şirketin kamuya dönük yüzü, yönetim kurulu üyesi ve bilimsel vizyonunun sorumlusu olması önerildi.
Anandkumar ve Jenik'e şirketin yüzde 35'ine kadar hisse verilmesi, yıllık toplam 1 milyon dolarlık ücretin ise üç aylık çalışmanın ardından 2 milyon dolara çıkarılması teklif edildi.
Belgede ayrıca Bezos'un da aralarında bulunduğu yatırımcılardan, B serisine kadar "taahhüt edilmiş" finansman turları kapsamında 2 milyar doların üzerinde sermaye sağlanmasının planlandığı belirtiliyordu.
İkili teklifi kabul etmek yerine kendi şirketlerini geliştirmeye devam etti.
Bezos ve Bajaj'ın kurduğu Prometheus ise Haziran 2026'da 12 milyar dolarlık B serisi yatırım topladı. Şirket, karmaşık fiziksel sistemlerin üretimini otomatikleştirebilecek yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışıyor.
FİKRİN TEMELİ NVIDIA'DA ATILDI
Anandkumar daha önce Amazon'da bilim insanı olarak çalıştı ve Nvidia'da beş yıl yöneticilik yaptı.
2018'de Nvidia'ya katılan Anandkumar, grafik işlemcilerin ileri yapay zeka çalışmalarında nasıl kullanılabileceğini araştıran ekiplerden birine liderlik etti.
Ekip tarafından geliştirilen erken dönem projelerden biri, yapay zekanın karmaşık meteorolojik hesaplamalarla benzer doğruluk seviyesinde hava tahminlerini çok daha hızlı yapabileceğini gösterdi.
Anandkumar'ın aktardığına göre bu çalışma Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın da dikkatini çekti.
Huang, Anandkumar'ın sinirsel operatörler üzerine çalışmalarını 2021'de Nvidia'nın GTC konferansında tanıttı.
Anandkumar, yapay zekanın teorik fizikçilerin yaptığı bazı işleri üstlenebileceğini söylediğinde Huang'ın kendisine, "Hepsinin işini yapmasını istiyorum" anlamına gelen bir yanıt verdiğini anlattı.