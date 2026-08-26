5 trilyon veriyi tek seferde işledi: ChatGPT'den farklı çalışan yeni yapay zeka modeli tanıtıldı

ChatGPT gibi büyük dil modelleri, çok büyük miktarda metin üzerinde eğitiliyor ve verilen bağlama göre sıradaki en olası kelimeyi tahmin ederek çalışıyor.

Accelerated Understanding'ın geliştirdiği sistem ise Google tarafından geliştirilen ve ChatGPT'nin temelinde de bulunan "Transformer" mimarisini kullanmıyor.

Bunun yerine Anandkumar'ın yıllar önce geliştirilmesine öncülük ettiği "neural operators", Türkçesiyle sinirsel operatörler adı verilen teknolojiye dayanıyor.

California Teknoloji Enstitüsü'nde (Caltech) bilgisayar ve matematik bilimleri profesörü olan Anandkumar, "Dil merkezli zeka anlayışı insanı merkeze koyuyor. Fiziği merkeze koymak ise doğa merkezli bir bakış açısı" dedi.

ÇİP TASARIMINDAN HAVA TAHMİNİNE

Şirket, geliştirdiği yapay zekanın özellikle fiziksel sistemlerin modellenmesinde kullanılabileceğini düşünüyor.

Bunlardan biri yarı iletken ve çip tasarımı. Şirkete göre fizik yasalarını doğrudan modelleyebilen bir yapay zeka, çiplerin performansını etkileyen malzeme ve sıcaklık gibi unsurları optimize ederek laboratuvarlarda yapılan deneme-yanılma çalışmalarını azaltabilir.

Sistemin ayrıca robotikte, aşırı hava olaylarının tahmininde ve enerji şirketleri için jeolojik verilerin analizinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Anandkumar'a göre farklı fizik problemleri için ayrı ayrı matematiksel modeller geliştirmek yerine aynı yapay zeka sistemi çok çeşitli fizik sorularına yanıt verebilir.

Şirket ilk aşamada tüketicilere yönelik bir ürün yerine kurumsal müşterilere odaklanacak.