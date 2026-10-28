600 milyar dolarlık taahhüt. Halka arz belgeleri açıldı

Yapay zeka sektörünün öncülerinden Anthropic, ABD'deki halka arz başvuru belgelerini yayımlayarak borsaya açılma sürecini resmiyete döktü.

Şirket, borçla beslenen devasa harcamalara yönelik endişelerin arttığı son dönemde, yatırımcıların milyarlarca dolarlık yapay zeka faturalarını üstlenmeye ne kadar istekli olduğunu doğrudan test edecek bir piyasa sınavına hazırlanıyor.

Haziran ayında gizli başvuru yapan girişimin yayımladığı belgeler, hızlı gelir artışı ile kontrol altına alınmaya çalışılan devasa operasyonel maliyetler arasındaki tezatı ortaya koyuyor.

Belgeler aynı zamanda şirketin kapsamlı yapay zeka hedeflerini, kabaran altyapı faturalarını ve gelişmiş modellerin insanlık için yarattığı varoluşsal risklere ilişkin çekincelerini de resmi kayıtlara geçiriyor.

Eski OpenAI araştırmacıları olan Dario ve Daniela Amodei kardeşler ile meslektaşları tarafından 2021 yılında kurulan Anthropic, Claude yapay zeka ailesinin arkasındaki güç olarak biliniyor.

Claude çatısı altında Fable, Opus, Sonnet ve Haiku olmak üzere dört farklı katmanda geliştirilen modeller; şirketin sohbet botuna, kodlama asistanına ve kurumsal kullanıma odaklanan Claude Cowork adlı yapay zeka aracına güç veriyor.

Girişimin ilk dönemlerden itibaren modellerini özellikle yazılım kodlama görevleri üzerine eğitmesi, şirketi yarışta öne geçirdi ve arkasına güçlü bir kurumsal müşteri akışı almasını sağladı.

Şirket gelirlerinin büyük bölümünü, iş dünyasının işlenen bilgi birimi olan "token" başına ödeme yaptığı ve "tüketime dayalı" olarak adlandırılan modelden elde ediyor.

Bunun yanı sıra "Pro" ve "Max" gibi ücretli bireysel abonelik katmanları da gelir havuzuna katkı sağlıyor.

Bu kurumsal talep, şirketin mali tablolarında hızlı bir sıçrama yarattı. Anthropic'in 2023 yılında 41 milyon dolar seviyesinde olan geliri, 2025 yılına gelindiğinde 386 milyon dolardan 4,59 milyar dolara fırladı.

Büyüme ivmesi 2026 yılında daha da hızlandı; yılın ilk altı aylık döneminde elde edilen gelir, 2025'in aynı dönemindeki 1,16 milyar dolardan 16,29 milyar dolara yükseldi.

Gelir tarafındaki bu büyük sıçramaya geçmiş yıllarda hızla katlanan faaliyet zararları eşlik ediyordu.

Fakat bu yılın ilk yarısında bu eğilim yön değiştirdi; toplam harcamalardaki beş katlık artışa karşılık gelirlerin on dört katına çıkması sayesinde şirketin faaliyet zararı, geçen yılın aynı dönemindeki 2,14 milyar dolardan 693 milyon dolara geriledi.