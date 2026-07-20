AB, AliExpress'e acımadı. Rekor ceza kesti

Avrupa Komisyonu, geçen yıl haziran ayında AliExpress’i, yasa dışı ürünlerin yayılmasına ilişkin riskleri değerlendirme ve azaltma yönündeki asli DSA yükümlülüğünü yerine getirmemekle suçlamıştı.

Düzenleyici kurum, AliExpress’e bu sorunları giderecek çözüm önerilerini sunması için 20 Ekim tarihine kadar süre tanıdı.

Şirket, Komisyonun aralık ayında yapacağı değerlendirmede sunulan önlemleri yetersiz bulması halinde daha fazla yaptırımla karşı karşıya kalabilecek.

AB’nin teknoloji şefi Henna Virkkunen gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu durum tüketiciler için çok tehlikeli, tüm kurallarımıza uyan şirketler için ise haksızdır" dedi.

Virkkunen, AliExpress’in geçen yıl Avrupa’da 193 milyon kullanıcısı olduğunu belirterek, bu sayının Shein için 156 milyon, Temu için ise 130 milyon olduğunu aktardı.

Temu’nun da DSA kapsamında daha önce cezalandırıldığını hatırlatan Virkkunen, Shein hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiğini kaydetti.

Virkkunen, "Her beş Avrupalıdan biri ayda bir kez Shein, Temu ve AliExpress’ten alışveriş yaptığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

Alibaba ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.