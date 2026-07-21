ABD ile Portekiz'i birbirine bağladılar: Google'dan yeni dev deniz altı kablosu

Bunlardan ilki, Google mülkiyetinde olan ve çeşitli Afrika ülkeleri üzerinden Güney Afrika'ya uzanan Equiano kablosu, ikincisi ise Sines liman kentinden doğrudan Brezilya'ya bağlanan EllaLink hattı olarak biliniyor.

Portekiz Devlet Reformu ve İnovasyon Bakanı Goncalo Matias, kablonun karaya çıkış töreninde yaptığı konuşmada, Nuvem projesinin Portekiz'i veri merkezleri, yapay zekâ ve inovasyon alanında bir çekim merkezine dönüştürme stratejisinin parçası olduğunu vurguladı.

Girişimin Avrupa'nın dijital egemenliğini ve dayanıklılığını da pekiştireceğini ifade eden Matias, "Portekiz, coğrafyasının her zaman bizi davet ettiği konuma yerleşiyor. Ülkemiz artık Avrupa'nın Atlantik kapısı, aynı zamanda üç kıtanın; Avrupa, Afrika ve Amerika'nın kesişim noktası haline geliyor" dedi.