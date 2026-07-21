ABD ile Portekiz'i birbirine bağladılar: Google'dan yeni dev deniz altı kablosu
21.07.2026 16:25
Teknoloji devi Google, bulut bilişim ve yapay zeka hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla ABD ile Portekiz'i birbirine bağlayan yeni transatlantik deniz altı kablo hattının kurulumunu başarıyla tamamladı.
Alphabet bünyesindeki teknoloji devi Google, bulut bilişim ve yapay zekâ hizmetlerine yönelik küresel talebin hızla artması üzerine, ABD ile Avrupa arasındaki veri rotalarına bir yenisini ekledi.
Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada, Portekiz'in Sines kentine uzanan yeni transatlantik denizaltı kablosunun bağlantı işlemlerinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.
Portekizce "bulut" kelimesinden esinlenilerek "Nuvem" adı verilen kablo sistemi; ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yer alan Myrtle Beach şehri ile Lizbon'un güneyindeki Sines kentini birbirine bağlıyor.
Dev veri hattının rotası, Atlantik Okyanusu üzerindeki Bermuda ve Azor Adaları üzerinden geçiyor.
Yaklaşık 7 bin kilometre uzunluğa sahip olan Nuvem kablo sistemi, toplamda 16 fiber optik çiftten oluşuyor ve saniyede yaklaşık 384 terabitlik bir veri iletim kapasitesi sunuyor.
Google Cloud Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Kamu Politikaları ve Hükümet İlişkileri Başkanı Giorgia Abeltino, Nuvem projesinin Portekiz ve Avrupa için geliştirilen daha geniş bir vizyonun parçası olduğunu belirtti.
Abeltino, bu yatırımın dijital ekonominin temelini oluşturan stratejik altyapıyı güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.
Küresel veri trafiğinin yüzde 95'inden fazlasını taşıyan denizaltı kabloları, dünya genelindeki internet ağının ana omurgasını teşkil ediyor.
Portekiz'i diğer kıtalara bağlayan yüksek kapasiteli iki büyük denizaltı kablosu daha mevcut.
Bunlardan ilki, Google mülkiyetinde olan ve çeşitli Afrika ülkeleri üzerinden Güney Afrika'ya uzanan Equiano kablosu, ikincisi ise Sines liman kentinden doğrudan Brezilya'ya bağlanan EllaLink hattı olarak biliniyor.
Portekiz Devlet Reformu ve İnovasyon Bakanı Goncalo Matias, kablonun karaya çıkış töreninde yaptığı konuşmada, Nuvem projesinin Portekiz'i veri merkezleri, yapay zekâ ve inovasyon alanında bir çekim merkezine dönüştürme stratejisinin parçası olduğunu vurguladı.
Girişimin Avrupa'nın dijital egemenliğini ve dayanıklılığını da pekiştireceğini ifade eden Matias, "Portekiz, coğrafyasının her zaman bizi davet ettiği konuma yerleşiyor. Ülkemiz artık Avrupa'nın Atlantik kapısı, aynı zamanda üç kıtanın; Avrupa, Afrika ve Amerika'nın kesişim noktası haline geliyor" dedi.
Portekiz'in Atlantik Okyanusu kıyısındaki stratejik konumu, ülkeyi kıtalararası denizaltı kabloları için bir cazibe merkezi haline getirirken yapay zekâ odaklı veri yatırımlarını da bölgeye çekiyor.
Lizbon yönetimi, bu avantajı hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen düşük maliyetli yenilenebilir enerji potansiyeliyle birleştirmek istiyor.
Ülkede bu alanda 2,6 gigavattan fazla kapasiteye sahip yenilenebilir enerji projesinin geliştirilme süreci devam ediyor.
Bu yatırım zincirinin başında Sines'te yer alan 1,2 gigavat kapasiteli Start Campus projesi var.
Microsoft'un yapay zekâ altyapı yatırımlarından da faydalanması beklenen bu projenin, önümüzdeki yıllarda hacmini daha da büyüteceği öngörülüyor.