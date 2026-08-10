ABD'de dört eyalet Meta'dan 1,4 trilyon dolar ceza istiyor

Hakkında iki mahkumiyet kararı verilen ve şimdiye kadar yaklaşık 1 milyar dolar tazminata hükmedilen Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta , çocuklara zarar verdiği iddialarıyla dört ABD eyaletinin açtığı yeni davada bu hafta hakim karşısına çıkacak.

ABD'de sosyal medya şirketlerini hedef alan çok sayıdaki hukuki takibatın en mühimlerinden biri sayılan federal davada jüri seçimi çarşamba günü San Francisco yakınlarındaki Oakland'da bulunan federal mahkemede başlayacak.

Açılış konuşmalarının gelecek hafta, 18 Ağustos'ta başlaması bekleniyor.

Yaklaşık altı hafta sürmesi öngörülen davada kararın ekim ayı başında çıkması muhtemel.

California, Colorado, Kentucky ve New Jersey başsavcıları, dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Meta'nın Instagram ve Facebook'u çocuklar için kasten bağımlılık yapıcı hale getirdiğini ileri sürüyor.