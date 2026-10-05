Akıllı gözlüklere tepki büyüyor. Satışlar durdu, peş peşe davalar geldi

Norveç hükümeti, kişilerin bilgisi ve rızası dışında görüntü kaydı yapılmasının yarattığı mahremiyet endişeleri nedeniyle kamusal alanlarda akıllı gözlük kullanımına geçici yasak getirmek istiyor.

Planlanan kısıtlamanın parklar, plajlar, müzeler, alışveriş merkezleri, okullar, kreşler, sağlık kuruluşları, spor salonları ve kamuya açık etkinlik alanlarını kapsaması öngörülüyor.

Fransız haber ajansının AFP'nin aktardığına göre azınlık hükümetine liderlik eden İşçi Partisi, yasa tasarısını yasalaştırabilmek için diğer partilerin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Hükümet konuya ilişkin yasa tasarısını mümkün olan en kısa sürede parlamentoya sunmayı planlarken uzmanlardan oluşan bir heyeti de kalıcı düzenlemeler hazırlamakla görevlendirdi.

Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi Bakanı Torgeir Micaelsen konuya ilişkin açıklamasında, "İnsanların izlenmemeye alışkın olduğu yerlerde ve durumlarda rızaları dışında kaydedilme, fotoğraflanma ya da videoya çekilme kaygısı taşıdığı bir toplum istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Hükümet, akıllı gözlüklere yönelik genel ve mutlak bir yasak arayışında olmadığının altını çizdi.