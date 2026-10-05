Akıllı gözlüklere tepki büyüyor. Satışlar durdu, peş peşe davalar geldi
05.10.2026 16:50
Norveç hükümeti, mahremiyet kaygıları nedeniyle park, okul ve plaj gibi kamusal alanlarda akıllı gözlük kullanımına geçici yasak getirmeyi planlıyor.
Norveç hükümeti, kişilerin bilgisi ve rızası dışında görüntü kaydı yapılmasının yarattığı mahremiyet endişeleri nedeniyle kamusal alanlarda akıllı gözlük kullanımına geçici yasak getirmek istiyor.
Planlanan kısıtlamanın parklar, plajlar, müzeler, alışveriş merkezleri, okullar, kreşler, sağlık kuruluşları, spor salonları ve kamuya açık etkinlik alanlarını kapsaması öngörülüyor.
Fransız haber ajansının AFP'nin aktardığına göre azınlık hükümetine liderlik eden İşçi Partisi, yasa tasarısını yasalaştırabilmek için diğer partilerin desteğine ihtiyaç duyuyor.
Hükümet konuya ilişkin yasa tasarısını mümkün olan en kısa sürede parlamentoya sunmayı planlarken uzmanlardan oluşan bir heyeti de kalıcı düzenlemeler hazırlamakla görevlendirdi.
Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi Bakanı Torgeir Micaelsen konuya ilişkin açıklamasında, "İnsanların izlenmemeye alışkın olduğu yerlerde ve durumlarda rızaları dışında kaydedilme, fotoğraflanma ya da videoya çekilme kaygısı taşıdığı bir toplum istemiyoruz" ifadesini kullandı.
Hükümet, akıllı gözlüklere yönelik genel ve mutlak bir yasak arayışında olmadığının altını çizdi.
TEPKİLER AVRUPA GENELİNDE ARTIYOR
Son dönemde özellikle Meta'nın Ray-Ban ve Oakley gibi markalar altında piyasaya sürdüğü akıllı gözlükler Avrupa genelinde kaygılara yol açtı.
Norveç'in başkenti Oslo'daki okullarda kameralı gözlüklerin kullanımı yasaklanırken Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık genelinde de daha sıkı yasal denetim çağrıları yükseliyor.
Fransa'da çocuk hakları örgütü e-Enfance, kadınların rızaları dışında görüntülendiğine yönelik yaklaşık 20 bildirim aldıklarını ve bu vakaların büyük kısmında Meta gözlüklerinin kullanıldığını bildirdi.
Kaydedilen bazı görüntülerin sosyal medyada alay ve nefret söylemi eşliğinde paylaşılması üzerine Paris Savcılığı cinsel taciz şüphesiyle adli soruşturma başlattı.
Fransa veri koruma kurumuna da gözlüklerin toplumsal etkileri nedeniyle ticari şikayetler ulaştı.
Reuters ajansının haberine göre Almanya'da dijital haklar örgütü HateAid; Meta, EssilorLuxottica ve büyük perakende zincirleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda, söz konusu ürünlerin gizli çekim amacıyla tasarlanmış iletişim aygıtları gibi işlev görmesi nedeniyle Alman dijital veri koruma yasalarını ihlal ettiği savunuluyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ise Meta, gizli kayıtların yol açtığı mahremiyet ihlalleri gerekçesiyle bir toplu dava ile karşı karşıya.
SATIŞ DURDURMA KARARLARI YAYILIYOR
Diğer yandan Birleşik Krallık'ta İngiltere ve Galler mahkemeleri Meta akıllı gözlüklerinin kullanımını yasakladı.
Birleşik Krallık Sinema Birliği korsan gösterimi engellemek ve mahremiyeti korumak amacıyla salonlarda kameralı gözlüklere kısıtlama getirirken Wetherspoon pub zinciri gibi işletmeler tüm mekanlarında yasak kararı aldı.
Avustralya'da ise Başbakan Anthony Albanese liderliğindeki hükümet, federal kamu binaları ve hizmet merkezlerinde akıllı gözlükleri güvenlik ve gizlilik gerekçesiyle yasaklamayı değerlendiriyor.
Perakende cephesinde de geri adımlar görülüyor.
Nexeye bünyesindeki optik perakende zinciri Hans Anders, yükselen mahremiyet tepkileri üzerine Hollanda ve Belçika'daki 776 mağazasında Ray-Ban Meta gözlüklerinin satışını tamamen askıya aldı.
Meta ise cihazlarında fotoğraf veya video çekimi esnasında yanan bir LED uyarı ışığı yer aldığını, bu ışık devre dışı bırakıldığında kameranın da çalışmadığını savunuyor.