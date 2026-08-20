Akıllı telefonlar bizi dinliyor mu? Uygulama yüklerken buna dikkat

Bu konuda yapılabilecek en basit şey ise telefonlara uygulama yüklendiğinde istenen izinleri dikkatlice okumak.

Bilgi Teknolojileri Sistem Operasyon Müdürü Lokman Şahoğlu "Uygulamaları indirdikten sonra da ses ayarlarını kapatmıyoruz genelde. Mikrofon servislerine girip ayarlardan gerçekten hangi uygulamayı kullanıyorsak sadece onları açık bırakmak gerekiyor. Sosyal medyalar tarafında kişiselleştirilmiş reklamlar mevcut onu kapatırsanız aslında karşınıza bu veriler çok çıkmayacaktır." dedi.