Akıllı telefonlar bizi dinliyor mu? Uygulama yüklerken buna dikkat
20.08.2026 11:18
Bir sohbet sonrasında cep telefonuna gelen reklamlar kullanıcıların dikkatini çekiyor. Uzmanlara göre uygulama yüklenirken verilen izinler çok önemli. (Haber: Erva Balkı)
Birçok kişi aynı fikirde; konuşulan konu neyse telefonda karşımıza reklam olarak çıkıyor. Bu durum
akıllara, "Akıllı telefonlar bizi dinliyor mu?" sorusunu getiriyor.
Uzmanlara göre dijital dünyada tamamen görünmez olmak neredeyse imkansız ancak güvenlik kontrol altında tutulabilir.
UYGULAMA YÜKLERKEN VERİLEN İZİNLERE DİKKAT
Bu konuda yapılabilecek en basit şey ise telefonlara uygulama yüklendiğinde istenen izinleri dikkatlice okumak.
Bilgi Teknolojileri Sistem Operasyon Müdürü Lokman Şahoğlu "Uygulamaları indirdikten sonra da ses ayarlarını kapatmıyoruz genelde. Mikrofon servislerine girip ayarlardan gerçekten hangi uygulamayı kullanıyorsak sadece onları açık bırakmak gerekiyor. Sosyal medyalar tarafında kişiselleştirilmiş reklamlar mevcut onu kapatırsanız aslında karşınıza bu veriler çok çıkmayacaktır." dedi.
"Telefonlar bizi gerçekten dinliyor mu?" sorusunun cevabı ise "Hayır." Uzmanlara göre akıllı telefonlar bizleri dinlemiyor ancak her işlemi takip ediyor.