Alışkanlıkları kökten değiştirecek. Çin'deki teknoloji fuarında yapay zekalı akıllı telefonlar tanıtıldı

Teknoloji şirketleri, basit bir sesli komutla yemek sipariş etmekten mesaj yazmaya kadar her şeyi yapabilen, yapay zeka kullanan gelişmiş akıllı telefonları piyasaya sürmek için yarışıyor.

"Yapay zeka ajanları" olarak adlandırılan bu yazılımlarla çalışan telefonların yaygınlaşmasının bir devrim yaratacağı belirtilirken, bu durumun kullanıcı üzerindeki kontrolünü kaybetmek istemeyen büyük uygulamaları memnun etmediği ifade ediliyor.

Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda en az üç şirket, gelecekteki teknolojinin habercisi olan yapay zeka ajanlı telefonlarını sergiledi.

Akıllı telefon üreticisi Nubia, TikTok'un çatı şirketi ByteDance tarafından geliştirilen ve Çin'de yaygın olarak kullanılan yapay zeka sohbet robotu Doubao ile çalışan yeni modeli NaviX Ultra'yı tanıttı.

Nubia, internette telefonun görsellerini paylaşarak yapay zeka ajanı akıllı telefonlarında yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

"Doubao Telefonu" olarak adlandırılan prototipin sınırlı sayıdaki ilk üretimi Aralık ayında hızla tükenmişti.

İlk başlarda bu prototip, yemek siparişi vermek ve alışveriş fiyatlarını karşılaştırmak da dahil olmak üzere uygulamalar arasında görevleri yerine getirmek için basit sesli komutları takip edebiliyordu.

Ancak cihazın piyasaya sürülmesinden günler sonra Alibaba, Tencent ve JD.com gibi teknoloji devleri, entegre asistanın kendi platformlarına erişimini kısıtladı.

Bu hamle telefonun yapay zeka ajanını fiilen işlevsiz hale getirdi. Bunun üzerine ByteDance, ödeme işlemlerinin dahil olduğu durumlar da dahil olmak üzere belirli koşullarda bu güçlü aracı kapattı.

Çin teknoloji medyasına göre NaviX Ultra, uygulamalara zorla girmeye çalışmak yerine onlarla işbirliği yapmayı hedefliyor. Zira ilk nesil Doubao telefonu, büyük uygulamaların yetkisiz erişimi engellemesi nedeniyle sekteye uğramıştı.