Alışkanlıkları kökten değiştirecek. Çin'deki teknoloji fuarında yapay zekalı akıllı telefonlar tanıtıldı
19.07.2026 11:56
Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda teknoloji şirketleri, sesli komutlarla her türlü işlemi yapabilen yapay zeka ajanlı telefon modellerini sergiledi. Ancak bu yeni teknoloji, kullanıcı üzerindeki kontrolü kaybetmek istemeyen dev uygulamaların erişim engelleriyle karşı karşıya.
Teknoloji şirketleri, basit bir sesli komutla yemek sipariş etmekten mesaj yazmaya kadar her şeyi yapabilen, yapay zeka kullanan gelişmiş akıllı telefonları piyasaya sürmek için yarışıyor.
"Yapay zeka ajanları" olarak adlandırılan bu yazılımlarla çalışan telefonların yaygınlaşmasının bir devrim yaratacağı belirtilirken, bu durumun kullanıcı üzerindeki kontrolünü kaybetmek istemeyen büyük uygulamaları memnun etmediği ifade ediliyor.
Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda en az üç şirket, gelecekteki teknolojinin habercisi olan yapay zeka ajanlı telefonlarını sergiledi.
Akıllı telefon üreticisi Nubia, TikTok'un çatı şirketi ByteDance tarafından geliştirilen ve Çin'de yaygın olarak kullanılan yapay zeka sohbet robotu Doubao ile çalışan yeni modeli NaviX Ultra'yı tanıttı.
Nubia, internette telefonun görsellerini paylaşarak yapay zeka ajanı akıllı telefonlarında yeni bir dönemin başladığını duyurdu.
"Doubao Telefonu" olarak adlandırılan prototipin sınırlı sayıdaki ilk üretimi Aralık ayında hızla tükenmişti.
İlk başlarda bu prototip, yemek siparişi vermek ve alışveriş fiyatlarını karşılaştırmak da dahil olmak üzere uygulamalar arasında görevleri yerine getirmek için basit sesli komutları takip edebiliyordu.
Ancak cihazın piyasaya sürülmesinden günler sonra Alibaba, Tencent ve JD.com gibi teknoloji devleri, entegre asistanın kendi platformlarına erişimini kısıtladı.
Bu hamle telefonun yapay zeka ajanını fiilen işlevsiz hale getirdi. Bunun üzerine ByteDance, ödeme işlemlerinin dahil olduğu durumlar da dahil olmak üzere belirli koşullarda bu güçlü aracı kapattı.
Çin teknoloji medyasına göre NaviX Ultra, uygulamalara zorla girmeye çalışmak yerine onlarla işbirliği yapmayı hedefliyor. Zira ilk nesil Doubao telefonu, büyük uygulamaların yetkisiz erişimi engellemesi nedeniyle sekteye uğramıştı.
"HENÜZ O AŞAMAYA GELMEDİK"
ABD merkezli pazar araştırma şirketi IDC'nin araştırma direktör yardımcısı Kiranjeet Kaur, diğer şirketlere ait uygulamalara geniş erişim sağlamanın yapay zeka ajanına sahip cihazlar için hassas bir nokta olduğunu belirtti.
Platformların kullanıcılarıyla doğrudan temas halinde kalmak istediğini vurgulayan Kaur, aksi takdirde kontrolü başka bir tarafa kaptıracaklarını ifade etti.
Kaur, yapay zeka ajanı araçlarının performansının hala zaman zaman düzensiz olduğunu belirterek, "Yapay zeka asistanı herkesin rüyası ancak henüz o aşamaya gelmedik" dedi.
Fuarda yer alan bir diğer üretici Honor ise küçük bir robotik kol üzerinde yukarı doğru açılabilen interaktif kameraya sahip "Robot Telefon" modeli için geliştirdiği yapay zeka sistemini sergiledi.
Şirket, kullanıcı odaklı bu cihazın insan hareketlerini anlamlandırabildiğini, müzik ritimlerine göre hareket edebildiğini, selfie çekebildiğini ve videoları sabitleyebildiğini belirtiyor.
Honor, AFP'ye yaptığı açıklamada, bazıları Alibaba ile ortaklaşa geliştirilen birkaç yapay zeka modelini kullanan bir ajanın, bu yılın sonlarında satışa sunulacak robot telefona entegre edileceğini bildirdi.
Şanghay merkezli yapay zeka girişimi StepFun da Dünya Yapay Zeka Konferansı öncesinde STEPX Neo adını verdiği yapay zeka ajanı tabanlı akıllı telefonunu tanıttı.
Çin devlet haber ajansı Xinhua'da yayımlanan sponsorlu bir makaleye göre, StepFun Yönetim Kurulu Başkanı Yin Qi, Alipay ve araç çağırma devi Didi dahil olmak üzere birçok büyük Çin platformuyla derin ortaklıklar kurulduğunu açıkladı.
Makalede, "Akıllı telefon bu hizmetlerden yararlanarak seyahat rezervasyonları, günlük alışverişler, yerel hizmetler, ofis üretkenliği ve video düzenleme için tek noktadan destek sağlayabilir" ifadesine yer verildi.
UYGULAMA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI TAMAMEN DEĞİŞEBİLİR
Çin dışındaki Google gibi büyük teknoloji şirketleri de akıllı telefonları, randevu alma yeteneği gibi giderek gelişen yapay zeka özellikleriyle donatmak için çalışıyor.
ABD merkezli girişim Brain Technologies, SoftBank Corp ile ortaklık kurarak Japonya'da Nisan ayında satışa sunulan yapay zeka ajanlı "Natural AI Phone" modelini piyasaya sürdü.
Nisan ayında sosyal ağ LINE dahil olmak üzere birkaç uygulamaya bağlanan bu telefon, yalnızca sesli bir komutla bir kişiye geç kaldığı için özür mesajı gönderdi.
Ancak cihazın talepleri yerine getirmekte sık sık başarısız olduğu da gözlemlendi.
Counterpoint Research şirketinden Marc Einstein, AFP'ye verdiği demeçte, bu yarışta henüz net bir kazananın olmadığını, konunun bu nedenle şu anda çok sıcak bir başlık olduğunu belirtti.
Einstein, beş veya on yıl içinde telefonlardaki uygulamaları bugün kullandığımız gibi kullanmayacağımızı öngörerek, "Bu hadise dijital ekonomiyi kökten değiştirecek ve iş modellerini bozacaktır" değerlendirmesinde bulundu.