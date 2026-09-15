Almanya'da bir ilk. Sürücüsüz kamyonla teslimat başladı
15.09.2026 18:41
İsveçli otonom taşımacılık şirketi Einride ile süpermarket zinciri Lidl, Almanya’da sürücüsüz ve tamamen otonom bir kamyonu yollarda kullanmaya başladı.
Einride ile süpermarket zinciri Lidl'dan salı günü yapılan açıklamaya göre, 4'üncü seviye otonom sürüş teknolojisine sahip araç, Lidl’a ait bir dağıtım merkezi ile mağaza arasında ürün taşıyor. Kamyonda sürücü ya da güvenlik operatörü bulunmuyor.
Araç, Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu’nun (KBA) verdiği özel izinle trafiğe çıktı. Şirketler, bunun Almanya’da bu kapsamda verilen ilk izin olduğunu belirtti.
Einride’ın geliştirdiği araçta geleneksel kamyonlarda bulunan sürücü kabini yer almıyor. Kamyon günlük lojistik operasyonlarını tamamen otonom biçimde gerçekleştiriyor.
Seviye 4 otonom sürüş, aracın belirli yollar ve önceden tanımlanmış koşullar altında insan müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket edebilmesini ifade ediyor.
KBA’nın izni, aracın gerçek yol koşullarında kullanılmasına yönelik kapsamlı bir güvenlik doğrulama sürecinin ardından verildi.
ROTA GENİŞLETİLECEK
Einride ve Lidl, başlangıçta tek bir dağıtım merkezi ile mağaza arasında gerçekleştirilen sevkiyatların daha sonra birden fazla durağı kapsayan düzenli bir dağıtım ağına dönüştürülmesini planlıyor.
Lojistik sektöründe “milkrun” olarak adlandırılan sistemde araç, belirlenmiş bir rota üzerindeki birden fazla noktaya uğrayarak teslimat veya yük toplama işlemi gerçekleştiriyor.
Şirketler, projenin özellikle ticari araç sürücüsü açığına çözüm üretmesini ve tedarik zincirlerinin daha güvenilir hale gelmesini amaçladığını bildirdi.
Lidl’ın bağlı olduğu Schwarz Group bünyesindeki diğer şirketlerde de benzer otonom araçların kullanılması için görüşmeler yürütülüyor.
Projenin genişletilmesi halinde, sürücüsüz kamyonların Almanya’daki perakende lojistiğinde daha geniş bir dağıtım ağında kullanılması gündeme gelebilecek.