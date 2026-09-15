Almanya'da bir ilk. Sürücüsüz kamyonla teslimat başladı

Einride ile süpermarket zinciri Lidl'dan salı günü yapılan açıklamaya göre, 4'üncü seviye otonom sürüş teknolojisine sahip araç, Lidl’a ait bir dağıtım merkezi ile mağaza arasında ürün taşıyor. Kamyonda sürücü ya da güvenlik operatörü bulunmuyor.

Araç, Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu’nun (KBA) verdiği özel izinle trafiğe çıktı. Şirketler, bunun Almanya’da bu kapsamda verilen ilk izin olduğunu belirtti.