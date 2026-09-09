Anthropic araştırmacısı: ''İnsanlığın yok olma ihtimali yüzde 10’un üzerinde''

Coxon, yapay zeka sistemlerinin yakın gelecekte insan yeteneklerini aşacağını, bilgisayar sistemlerine sızabileceğini ve güç ile kaynak elde edebileceğini öne sürdü.

“Bu teknolojinin gücünü hafife almayın” diyen Coxon, “Bunlar yakında her şeyi hackleyebilen, herhangi bir alanda bir gecede devrim yaratabilen, gerçek güç ve kaynak elde edebilen insanüstü sistemler olacak” ifadelerini kullandı.

Coxon ayrıca, yapay zekayı geliştiren kişilerin bu teknolojinin 2030’a kadar insanlığın sonunu getirebileceğine gerçekten inandığını söyledi.