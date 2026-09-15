Anthropic kurucusundan yapay zeka için ''acil kapatma düğmesi'' önerisi

ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucu ortaklarından Jack Clark, son dönemde yapay zekayla ilgili gündeme gelen tartışmalara ilişkin, BBC'ye bir röportaj verdi.

Clark, yapay zeka yazılımının çok tehlikeli hale gelmesi durumunda onu tamamen devre dışı bırakmanın bir yolunun, toplumun "ileride bu konuda kurallar koymak isteyebileceği" bir konu olduğunu söyledi.

Anthropic dahil birçok şirketin çeşitli "kapatma düğmesi" yöntemlerinin olduğunu belirten Clark, "acil kapatma düğmesi" gereklilikleri ve denetimi ile ilgili ayrıntıların, yapay zeka konusunda yürütülen "daha geniş kapsamlı politika tartışmasının" bir parçası olması gerektiğini dile getirdi.