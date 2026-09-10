Apple, AirPods 5 ve yeni Watch modellerini tanıttı: Türkiye fiyatları belli oldu

Apple Watch Series 12, 42 ve 46 milimetrelik kasa seçenekleriyle geliyor. Alüminyumun yanı sıra titanyum ve seramik kasa seçenekleri sunulan saatte S11 çip, 2 bin nit parlaklığa ulaşan Hep Açık Retina ekran ve yeni Sağlık Algılama Sistemi bulunuyor.

Yeni optik ve elektrikli sensörlerle kalp atış hızının gün boyunca her 5 saniyede bir ölçüldüğü açıklandı. Kalp atış hızı değişkenliği ölçümlerinin ise önceki nesle göre 24 kata kadar daha sık yapılabildiği belirtildi.

“Hazır Olma” özelliği; aktivite, antrenman yükü, yaşamsal bulgular ve uyku verilerini analiz ederek kullanıcıya 0 ile 10 arasında günlük bir puan veriyor. Yenilenen Sağlık uygulamasındaki “Sağlık Yaşı” özelliği de kullanıcının ölçümlerini kronolojik yaşıyla karşılaştırıyor. Apple, yenilenen Sağlık uygulamasının ilk olarak ABD İngilizcesiyle kullanıma sunulacağını bildirdi.

Series 12, günlük kullanımda 24 saate, Düşük Güç Modu’nda 38 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şirkete göre 15 dakikalık şarj, saate 12 saate kadar kullanım süresi kazandırıyor.

Saatte ayrıca siren, alarm ve bebek ağlaması gibi sesleri algılayan Ses Tanıma; konuşmanın son 15 saniyesini yazıya döken Live Rewind ve konuşmalardan kısa özetler çıkaran Siri Recap özellikleri bulunuyor. Live Rewind ile Siri Recap’in 2026’nın sonlarında beta olarak ve ilk etapta İngilizce kullanıma açılması planlanıyor.

WATCH ULTRA 4’TE 50 SAATLİK PİL

49 milimetrelik titanyum kasaya sahip Apple Watch Ultra 4, Series 12 ile aynı S11 çipi ve yeni sağlık sensörlerini kullanıyor. Cihazda 3 bin nit parlaklığa ulaşan ekran, çift frekanslı hassas GPS, siren ve hücresel bağlantı bulunuyor.

100 metreye kadar suya dayanıklı olan saat, 40 metreye kadar tüplü dalışı destekliyor. Pil ömrü normal kullanımda 50 saate, Düşük Güç Modu’nda 84 saate ulaşıyor. Maksimum uzatılmış antrenman modunda GPS takibi 45 saate kadar devam edebiliyor.