Apple, AirPods 5 ve yeni Watch modellerini tanıttı: Türkiye fiyatları belli oldu
10.09.2026 00:29
Apple’ın yeni AirPods 5’i Türkiye’de 9.999 TL’den satışa çıkacak. Kablosuz şarj kutulu sürüm 11.499 TL, Apple Watch Series 12 27.999 TL, Watch Ultra 4 ise 75.999 TL’den başlayacak.
Apple, Kaliforniya’daki merkezinde düzenlediği etkinlikte AirPods 5, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4’ü tanıttı. Şirket, yeni kulaklıklarında gürültü engelleme ve yapay zeka özelliklerini; saatlerinde ise sağlık sensörleri ve pil ömrünü öne çıkardı.
Apple’ın Türkiye mağazasında açıklanan fiyatlar şöyle:
- AirPods 5: 9.999 TL
- Kablosuz Şarj Kutulu AirPods 5: 11.499 TL
- Apple Watch Series 12: 27.999 TL’den başlayan fiyatlarla
- Apple Watch Ultra 4: 75.999 TL’den başlayan fiyatlarla
Yeni ürünler Türkiye’de 12 Eylül saat 15.00’te ön siparişe açılacak, 18 Eylül’de satışa çıkacak.
Apple, aktif gürültü engelleme özelliğini ilk kez en uygun fiyatlı AirPods seçeneğine de getirdi. Böylece AirPods 5’in her iki sürümü de aktif gürültü engelleme, Şeffaf Mod, Adaptif Ses ve Sohbet Farkındalığı özelliklerini destekliyor.
Şirkete göre açık kulak tasarımını koruyan AirPods 5, aktif gürültü engelleme özellikli AirPods 4’e kıyasla dış sesleri yüzde 50’ye kadar daha fazla azaltıyor. H2 çip, yenilenen akustik mimari ve yeni nesil Adaptif EQ’nun daha ayrıntılı ses sunacağı belirtiliyor.
Apple Intelligence destekli Canlı Çeviri özelliğiyle kullanıcılar, karşılarındaki kişinin konuşmasını AirPods üzerinden seçtikleri dilde dinleyebilecek. Özelliğin kullanılabilmesi için Çeviri uygulamasından dillerin indirilmesi, uyumlu bir iPhone ve güncel AirPods yazılımı gerekiyor. Çeviri, iki kulaklığın sapına aynı anda basılarak, Siri üzerinden veya iPhone’un Eylem düğmesiyle başlatılabiliyor.
Apple Intelligence’ın genel dil desteğinde Türkçe bulunsa da AirPods ile Canlı Çeviri için açıklanan diller arasında şimdilik Türkçe yer almıyor. Özellik İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Japonca, Korece ve Mandarin Çincesini destekliyor.
Standart AirPods 5, aktif gürültü engelleme açıkken tek şarjla 4 saate kadar çalışıyor. Kablosuz şarj kutulu modelde bu süre 5 saate, kutuyla birlikte toplam 22 saate çıkıyor. Üst model ayrıca kulaklık sapından kaydırarak ses ayarlama, Qi ve Apple Watch şarj aygıtlarıyla şarj olma özelliklerine sahip. Her iki model de IP57 düzeyinde toza, tere ve suya dayanıklılık sunuyor.
Apple Watch Series 12, 42 ve 46 milimetrelik kasa seçenekleriyle geliyor. Alüminyumun yanı sıra titanyum ve seramik kasa seçenekleri sunulan saatte S11 çip, 2 bin nit parlaklığa ulaşan Hep Açık Retina ekran ve yeni Sağlık Algılama Sistemi bulunuyor.
Yeni optik ve elektrikli sensörlerle kalp atış hızının gün boyunca her 5 saniyede bir ölçüldüğü açıklandı. Kalp atış hızı değişkenliği ölçümlerinin ise önceki nesle göre 24 kata kadar daha sık yapılabildiği belirtildi.
“Hazır Olma” özelliği; aktivite, antrenman yükü, yaşamsal bulgular ve uyku verilerini analiz ederek kullanıcıya 0 ile 10 arasında günlük bir puan veriyor. Yenilenen Sağlık uygulamasındaki “Sağlık Yaşı” özelliği de kullanıcının ölçümlerini kronolojik yaşıyla karşılaştırıyor. Apple, yenilenen Sağlık uygulamasının ilk olarak ABD İngilizcesiyle kullanıma sunulacağını bildirdi.
Series 12, günlük kullanımda 24 saate, Düşük Güç Modu’nda 38 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şirkete göre 15 dakikalık şarj, saate 12 saate kadar kullanım süresi kazandırıyor.
Saatte ayrıca siren, alarm ve bebek ağlaması gibi sesleri algılayan Ses Tanıma; konuşmanın son 15 saniyesini yazıya döken Live Rewind ve konuşmalardan kısa özetler çıkaran Siri Recap özellikleri bulunuyor. Live Rewind ile Siri Recap’in 2026’nın sonlarında beta olarak ve ilk etapta İngilizce kullanıma açılması planlanıyor.
WATCH ULTRA 4’TE 50 SAATLİK PİL
49 milimetrelik titanyum kasaya sahip Apple Watch Ultra 4, Series 12 ile aynı S11 çipi ve yeni sağlık sensörlerini kullanıyor. Cihazda 3 bin nit parlaklığa ulaşan ekran, çift frekanslı hassas GPS, siren ve hücresel bağlantı bulunuyor.
100 metreye kadar suya dayanıklı olan saat, 40 metreye kadar tüplü dalışı destekliyor. Pil ömrü normal kullanımda 50 saate, Düşük Güç Modu’nda 84 saate ulaşıyor. Maksimum uzatılmış antrenman modunda GPS takibi 45 saate kadar devam edebiliyor.