Apple bugün tanıtacak. iPhone 18 Pro'nun fiyatı ne kadar olacak?
09.09.2026 11:39
Apple, bugünkü tanıtımında iPhone 18 Pro serisi ile ilk katlanabilir akıllı telefonunu duyurmaya hazırlanıyor.
Teknoloji devi Apple, bugün Pasifik saatiyle 10.00'da (Türkiye saatiyle 20.00) "Surprise and shine" adını taşıyan tanıtım etkinliğini düzenlemeye hazırlanıyor.
Şirketin bu etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin yanı sıra ilk katlanabilir telefonunu tanıtması bekleniyor.
Teknoloji devi etkinliğin tarihini kesinleştirmesine karşın tanıtılacak cihazlara, teknik özelliklere veya fiyatlandırmaya dair henüz resmi bilgi paylaşmadı.
Sektörel sızıntılar ve analizler, Apple'ın bu sonbaharda doğrudan üst segment cihazlara odaklanacağını, standart iPhone 18 ile daha düşük maliyetli diğer modellerin satışını ise 2027 yılının ilk çeyreğine bırakacağını gösteriyor.
KATLANABİLİR MODEL 2 BİN DOLARI GEÇİYOR
Apple'ın ilk katlanabilir telefonu için paylaşılan fiyat tahminleri, cihazın bugüne kadarki en pahalı iPhone seçeneği olacağına işaret ediyor.
Macworld sitesinin paylaştığı veriler ve sektör raporları, "iPhone Ultra" adıyla da anılan katlanabilir modelin temel versiyonu için yaklaşık bin 999 dolar (yaklaşık 96 bin 900 TL) ile 2 bin 199 dolar (yaklaşık 106 bin 600 TL) arasında başlangıç fiyatı öngörüyor.
Yüksek depolama kapasitesine sahip modellerin 2 bin 500 dolar (yaklaşık 121 bin 200 TL) seviyesini aşması beklenirken, analiz şirketi TrendForce en üst versiyonların 3 bin doların (yaklaşık 145 bin 400 TL) üzerine çıkabileceğini hesaplıyor.
Bazı sektörel değerlendirmeler ise şirketin iki farklı katlanabilir cihazdan oluşan bir seri sunabileceğini ifade ediyor.
Mevcut tahminler, katlanabilir modelin yaklaşık 5,5 inçlik dış OLED ekrana ve 7,8 inçlik dahili ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor.
Raporlar, cihazın A20 Pro çip, 12 GB RAM, çift arka kamera ve Face ID yerine parmak izi tanıma sistemi taşıyacağını gösteriyor.
Tedarik zinciri verileri imalat sürecinin ilerlediğini gösterse de sevkiyat hacmine ve satış takvimine ilişkin soru işaretleri devam ediyor.
iPHONE 18 PRO SERİSİNDE YENİ ÇİPLER VE KAMERALAR ÖNE ÇIKIYOR
Geleneksel tasarıma sahip Pro serisinde donanım ve fiyat güncellemeleri bekleniyor.
Paylaşılan projeksiyonlara göre iPhone 18 Pro modelinin bin 99 dolar (yaklaşık 53 bin 300 TL) ile bin 199 dolar (yaklaşık 58 bin 100 TL) aralığında fiyatlanması öngörülüyor.
Serinin en üst düzey katlanmayan seçeneği olan iPhone 18 Pro Max'in ise bin 319 dolar (yaklaşık 63 bin 900 TL) ile bin 625 dolar (yaklaşık 78 bin 800 TL) arasında başlangıç etiketi taşıması bekleniyor.
TrendForce ve tedarik zinciri raporları, Pro modellerinde yeni nesil işlemci, değişken diyaframlı ana kamera ve daha büyük pillerin yer alacağını kaydediyor.
Bu cihazların, Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC'nin 2 nanometre üretim süreciyle geliştirdiği A20 Pro çipiyle çalışması ve şirketin kendi geliştirdiği ikinci nesil C2 modemi taşıması öngörülüyor.
ŞİRKET STANDART MODELLERİN ÇIKIŞ TAKVİMİNİ 2027 YILINA KAYDIRACAK
Standart iPhone 18 modelinin sonbahar döneminde piyasaya sürülmemesi, Apple'ın geleneksel çıkış takviminde köklü ayrıma yol açıyor.
Ağustos ayında iOS 27 işletim sistemi kodlarında tespit edilen altı farklı cihaz kod adı, şirketin ürün dağıtımını 2026 sonbaharı ile 2027 ilkbaharı arasına yayacağını gösteriyor.
Haziran ayındaki yazılım analizleri de sistemde katlanabilir ekran yönetimi ve çoklu ekran pencerelerine yönelik altyapı hazırlandığını ortaya koydu.
TrendForce, küresel bellek maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle yeni cihazların etiketlerinde yüzde 10 ile 20 arasında artış görülebileceğine dikkat çekiyor.