Apple bugün tanıtacak. iPhone 18 Pro'nun fiyatı ne kadar olacak?

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu için paylaşılan fiyat tahminleri, cihazın bugüne kadarki en pahalı iPhone seçeneği olacağına işaret ediyor.

Macworld sitesinin paylaştığı veriler ve sektör raporları, "iPhone Ultra" adıyla da anılan katlanabilir modelin temel versiyonu için yaklaşık bin 999 dolar (yaklaşık 96 bin 900 TL) ile 2 bin 199 dolar (yaklaşık 106 bin 600 TL) arasında başlangıç fiyatı öngörüyor.

Yüksek depolama kapasitesine sahip modellerin 2 bin 500 dolar (yaklaşık 121 bin 200 TL) seviyesini aşması beklenirken, analiz şirketi TrendForce en üst versiyonların 3 bin doların (yaklaşık 145 bin 400 TL) üzerine çıkabileceğini hesaplıyor.

Bazı sektörel değerlendirmeler ise şirketin iki farklı katlanabilir cihazdan oluşan bir seri sunabileceğini ifade ediyor.

Mevcut tahminler, katlanabilir modelin yaklaşık 5,5 inçlik dış OLED ekrana ve 7,8 inçlik dahili ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor.

Raporlar, cihazın A20 Pro çip, 12 GB RAM, çift arka kamera ve Face ID yerine parmak izi tanıma sistemi taşıyacağını gösteriyor.

Tedarik zinciri verileri imalat sürecinin ilerlediğini gösterse de sevkiyat hacmine ve satış takvimine ilişkin soru işaretleri devam ediyor.