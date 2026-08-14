Apple, Çin ile ortaklaşa yapay zeka modeli geliştiriyor

Kaynaklar, şirketin yapay zeka araç seti olan Apple Intelligence'ın, iOS işletim sistemine gelecek bir güncellemenin ardından önümüzdeki aylarda Çin'de kullanıma sunulmasının beklendiğini kaydetti.

Çin'e uyarlanmış bir modele sahip olmak, Apple'a yapay zeka donanımlı cihazlarla öne geçen Huawei gibi yerel rakiplerine karşı zemin kaybettiği en rekabetçi denizaşırı pazarındaki yapay zeka deneyimi üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak.

Apple'ın planlanan bu dağıtımı, Çin'deki yabancı bir şirket için yapay zeka uygulamasında benzersiz bir ikili stratejiyi temsil ediyor ve birçok ABD'li teknoloji şirketinin erişimini sınırlayan ağır düzenleyici engellerin aşılmasına imkân tanıyor.

Bu adım ayrıca iki ülke arasında yapay zeka konusunda genişleyen ticari ve diplomatik ayrışmanın ortasında ABD ve Çin teknoloji firmaları arasında nadir bir işbirliğine işaret ederken, Apple'ı Çin'de tescilli bir yapay zeka modeli sunması için Pekin tarafından onaylanan ilk yabancı şirket konumuna getirecek.