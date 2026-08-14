Apple, Çin ile ortaklaşa yapay zeka modeli geliştiriyor
14.08.2026 11:19
Apple, Çin pazarına özel bir büyük dil modeli eğiterek geleneksel stratejisini terk edecek.
Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Apple'ın doğrudan Çin pazarına özel bir büyük dil modeli eğittiğini bildirdi.
Söz konusu adım, iPhone üreticisinin ülkedeki yapay zeka özelliklerini çalıştırmak için yalnızca üçüncü taraf modellere güvenme stratejisinden bir sapma niteliği taşıyor.
Bilgilerin hassas olması ve kamuoyuna açıklanmaması nedeniyle isimlerini vermek istemeyen kaynaklar, yapay zeka modelinin Alibaba Group ortaklığıyla geliştirildiğini ve Çinli teknoloji devinin desteğiyle eğitildiğini aktardı.
Apple'ın Çin'e özel kendi modelini eğittiği daha önce haberleştirilmemişti.
Şirket, kendi iç pazarında kendi teknolojisiyle eşleştirdiği Anthropic'in Claude ve OpenAI'ın ChatGPT modelleri gibi ABD menşeli sistemlerin bulunmadığı Çin'de, üretken yapay zekayı satılan iPhone ve diğer cihazlara getirmek için daha önce yerel ortakların modellerine yönelmişti.
Kaynaklar, şirketin yapay zeka araç seti olan Apple Intelligence'ın, iOS işletim sistemine gelecek bir güncellemenin ardından önümüzdeki aylarda Çin'de kullanıma sunulmasının beklendiğini kaydetti.
Çin'e uyarlanmış bir modele sahip olmak, Apple'a yapay zeka donanımlı cihazlarla öne geçen Huawei gibi yerel rakiplerine karşı zemin kaybettiği en rekabetçi denizaşırı pazarındaki yapay zeka deneyimi üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak.
Apple'ın planlanan bu dağıtımı, Çin'deki yabancı bir şirket için yapay zeka uygulamasında benzersiz bir ikili stratejiyi temsil ediyor ve birçok ABD'li teknoloji şirketinin erişimini sınırlayan ağır düzenleyici engellerin aşılmasına imkân tanıyor.
Bu adım ayrıca iki ülke arasında yapay zeka konusunda genişleyen ticari ve diplomatik ayrışmanın ortasında ABD ve Çin teknoloji firmaları arasında nadir bir işbirliğine işaret ederken, Apple'ı Çin'de tescilli bir yapay zeka modeli sunması için Pekin tarafından onaylanan ilk yabancı şirket konumuna getirecek.
ONAYLAR ALINDI, ANCAK BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
Söz konusu hamle, Çin'in internet denetleme kurumu olan Çin Siber Uzay İdaresinin Apple'ın üretken yapay zeka hizmetini tescil etmesiyle geçen ay sona eren ve Apple Intelligence'ın Çin'deki iPhone'lara ilk kez ulaşmasının önünü açan uzun bir düzenleme sürecinin ardından geldi.
Reuters'ın temmuz ayında geçtiği habere göre, bu düzenleme kapsamında Alibaba'nın Qwen modeli Çin'deki uyumlu iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro modelleriyle birlikte sunulan Apple Intelligence sürümüne dahil edilecek ve hizmete Baidu'nun teknolojisi de entegre edilecekti.
Apple geçen hafta, Çin anakarasındaki uygun Mac kullanıcılarının Qwen'i dijital asistan Siri'ye ve Yazma Araçları özelliğine nasıl bağlayabileceğini açıklayan Çince bir kılavuz yayımladı.
Mac'e özel bu düzenleme şirketin Çin'in yapay zekalı kişisel bilgisayar pazarında rekabet etmesine yardımcı olabilirdi. Apple daha sonra herhangi bir açıklama yapmadan bu kılavuzu sildi.
Alibaba'nın ABD'de işlem gören hisseleri, temmuz ayındaki tescil haberinin ardından piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 4 yükselerek bu ortaklığın Çin'in yapay zeka ekosistemini yeniden şekillendirebileceğine yönelik yatırımcı beklentilerini ortaya koydu.
APPLE, ÇİN PAZARINDA YAPAY ZEKADAN GÜÇ ALMAYI HEDEFLİYOR
Apple'ın Alibaba ile ortaklığı ilk olarak Şubat 2025'te, Alibaba Yönetim Kurulu Başkanı Joe Tsai'ın Dubai'deki Dünya Hükümetleri Zirvesi'nde Apple'ın Çin'deki telefonlarına güç sağlamak için Çinli şirketin yapay zekasını kullanacağını belirtmesiyle doğrulanmıştı.
Tsai o dönemde, "Çin'deki bir dizi şirketle görüştüler. Sonunda bizimle iş yapmayı seçtiler" demişti. Apple'ın özelliklerini Çin düzenlemelerine uyarlamak için çalışması nedeniyle ürünün pazara sunumu daha sonra ertelenmişti.
Çin, gelirinin önemli bir bölümünü oluşturarak Apple için kritik önemini korumaya devam ediyor.
Çin'deki iPhone'larda yapay zeka özelliklerinin bulunmaması, tüketicilerin yerleşik yapay zeka asistanları sunan yerli markalara yönelmesiyle satışlar üzerinde baskı oluşturan bir faktör olarak gösterilmişti.
Apple'ın kendi eğittiği modelin üçüncü taraf Çin modellerinin yanında nasıl bir rol oynayacağı ve bu sistemlerin birlikte nasıl çalışacağı henüz netleşmedi.