Apple iPhone 18 Pro ve Pro Max’i tanıttı. Türkiye fiyatları belli oldu

Yeni modellerin öne çıkan yeniliği, değişken diyaframlı 48 megapiksel ana kamera oldu. Altı fiziksel kanada sahip sistem, ortamdaki ışık ve alan derinliğine göre diyafram açıklığını otomatik ayarlayabiliyor. Kullanıcılar diyafram, enstantane ve beyaz dengesi gibi ayarları elle de değiştirebilecek.

Telefonlar ayrıca 4K Dolby Vision HDR hızlandırılmış video kaydı yapabilecek. “Apple Reference Image” özelliği ise çekilen fotoğrafın değiştirilip değiştirilmediğinin anlaşılması için düzenlenemez bir referans görüntü oluşturacak.