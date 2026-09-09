Apple iPhone 18 Pro ve Pro Max’i tanıttı. Türkiye fiyatları belli oldu
09.09.2026 21:10
Son Güncelleme: 09.09.2026 21:46
Apple’ın yeni iPhone 18 Pro modeli Türkiye'de 137 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.
Apple, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki merkezinde düzenlediği etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıttı. 256 GB depolama alanıyla gelen iPhone 18 Pro’nun ABD başlangıç fiyatı bin 199 dolar, iPhone 18 Pro Max’in ise bin 299 dolar olarak açıklandı.
Modeller 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle de satışa sunulacak. Geçen yılki modellere kıyasla fiyatlar 100’er dolar arttı.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 65’ten fazla ülkede ön siparişler 12 Eylül’de başlayacak. Telefonlar 18 Eylül’de satışa çıkacak.
iPhone Pro için açıklanan başlangıç fiyatı 137 bin 999 TL oldu. 18 Pro Max için açıklanan başlangıç fiyatı ise 149 bin 999 TL.
Yeni modellerin öne çıkan yeniliği, değişken diyaframlı 48 megapiksel ana kamera oldu. Altı fiziksel kanada sahip sistem, ortamdaki ışık ve alan derinliğine göre diyafram açıklığını otomatik ayarlayabiliyor. Kullanıcılar diyafram, enstantane ve beyaz dengesi gibi ayarları elle de değiştirebilecek.
Telefonlar ayrıca 4K Dolby Vision HDR hızlandırılmış video kaydı yapabilecek. “Apple Reference Image” özelliği ise çekilen fotoğrafın değiştirilip değiştirilmediğinin anlaşılması için düzenlenemez bir referans görüntü oluşturacak.
iPhone 18 Pro serisi, 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro işlemciden güç alıyor. Apple, yeni işlemcinin önceki nesle göre yüzde 50 daha yüksek bellek bant genişliği sunduğunu, 7 çekirdekli grafik biriminin ise yüzde 40’a kadar daha hızlı olduğunu açıkladı.
Yeni nesil buhar odalı soğutma sisteminin yüzey alanı da önceki modele göre üç kat büyütüldü. Telefonlarda Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğinin yanı sıra Apple’ın geliştirdiği C2 hücresel modemi bulunuyor.
Apple’ın verilerine göre yalnızca eSIM kullanan iPhone 18 Pro, 36 saate; Pro Max ise 45 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. iPhone 18 Pro’nun kablolu bağlantıyla yaklaşık 15 dakikada, kablosuz olarak ise 30 dakikada yüzde 50 şarj olabildiği belirtildi.