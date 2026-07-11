Apple iş görüşmelerini gösterdi, OpenAI'a dava açtı
11.07.2026 09:33
Son Güncelleme: 11.07.2026 09:33
Apple, çalışanlarıyla yapılan iş görüşmeleri yoluyla araçları, süreçleri ve henüz piyasaya çıkmamış ürünleri hakkında gizli bilgilere erişmeye ve bu bilgileri çalmaya çalışmakla suçladığı OpenAI'a karşı dava açtı.
Apple, çalışanlarıyla yapılan iş görüşmeleri aracılığıyla şirketin araçları, süreçleri ve henüz piyasaya çıkmamış ürünleri hakkındaki gizli bilgilere erişmeye ve bunları çalmaya çalışmakla suçladığı OpenAI'a karşı dava açtı.
Dün California'daki bir federal mahkemede açılan davada Apple, OpenAI ile iki eski çalışanını şirketin gizli bilgilerini çalmakla suçladı. Dava dilekçesine göre bu çalışanlar, OpenAI'a katıldıklarında söz konusu bilgileri ChatGPT'nin geliştiricisine aktardı.
Eski çalışanlardan Tang Yew Tan, Apple'da 24 yıl görev yaptı. iPhone ve Apple Watch ürün tasarımından sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışan Tan, daha sonra OpenAI'a katılarak şirketin donanımdan sorumlu üst yöneticisi oldu.
Davada adı geçen diğer eski çalışan Chang Liu ise Apple'da sekiz yıl kıdemli sistem elektrik mühendisi olarak çalıştıktan sonra OpenAI'a geçti.
Apple'ın avukatları, cuma günü sundukları dava dilekçesinde OpenAI'ın Apple çalışanlarına iş görüşmelerine tasarım prototipleri, araçlar veya tedarikçilerle yapılan yazışmalar gibi şirkete ait bilgileri getirmeleri yönünde "talimat verdiğini" belirtti.
Avukatlara göre bunun amacı, çalışanların yaptıkları işlerin ayrıntılarını "açıklamalarını" sağlamaktı.
Apple'ın avukat ekibi dilekçede şu ifadelere yer verdi:
"Apple bu davayı hafife alarak açmıyor. Apple, dünyanın en rekabetçi pazarlarında faaliyet gösteriyor ve yeniliklerini somutlaştıran en iyi ürün ve hizmetleri yaratmaya ve piyasaya sunmaya odaklanıyor. Ancak ticari sırlarının çalınmasına göz yumamaz. Apple, şu ana kadar gördüğü kaygı verici kanıtlar karşısında başka seçeneği olmadığı sonucuna vardı."
Apple'ın avukatları, öne sürülen bilgi hırsızlığı nedeniyle OpenAI'ın donanım faaliyetlerinin "artık en dayanıksız temeller üzerinde durduğunu ve hukuka aykırı biçimde ele geçirilen ticari sırlara dayanması nedeniyle özüne kadar çürüdüğünü" savundu.
Apple'a göre şirketin 400'den fazla eski çalışanı OpenAI bünyesinde görev yapıyor.
OpenAI sözcüsü, şirketin "başka şirketlerin ticari sırlarıyla ilgilenmediğini" söyledi.
Sözcü sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyanın her yerindeki insanlara güç kazandıran yenilikçi teknolojiler geliştirmeye odaklanmayı sürdürüyoruz."
Dava, ilk kez 2024'te ChatGPT'yi Apple cihazlarına entegre etmek amacıyla ortaklık kuran iki teknoloji şirketi arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde açıldı.
Mayıs ayında yayımlanan haberlerde, Apple ile OpenAI arasındaki ortaklığın gerildiği ve OpenAI'ın anlaşmadan beklediği yararları elde edemediği gerekçesiyle hukuki girişimde bulunmayı değerlendirdiği belirtilmişti.
Apple'ın dava dilekçesine göre Liu, geçen ocak ayında şirketten ayrılırken cihazlarını iade ettiğini teyit etmedi ve bu konuda görüşme planlamadı.
Apple'ın avukatları, Liu'nun şirket tarafından verilen iş dizüstü bilgisayarını yanında götürdüğünü belirtti. Dilekçeye göre Liu, OpenAI'da çalışmaya başladıktan sonra da bilgisayara erişti ve eski bir Apple çalışma arkadaşına gönderdiği mesajda bunu "kutladı."
Apple, Liu'nun sonraki haftalarda OpenAI için geliştirme çalışmaları yürütürken donanımla ilgili onlarca gizli Apple dosyasına eriştiğini ve bu dosyaları indirdiğini öne sürdü.
Dava dilekçesine göre Liu ayrıca Apple'dan ayrılmaya hazırlanan eski bir çalışma arkadaşına, şirketin incelemesinden nasıl kaçınabileceği konusunda yol gösterdi.
Apple, yürüttüğü soruşturmada başka eski çalışanların da OpenAI'a geçerken şirkete ait gizli bilgileri kişisel e-posta hesaplarına gönderdiğini belirtti. Şirkete göre bazı eski çalışanlar, ticari sır niteliğindeki bu bilgileri donanım geliştirme çalışmalarında kullandı.
Dava dilekçesinde Tan, Apple'dan ayrılmadan önce OpenAI veya şirketin iş birliği yaptığı taraflarla görüşmekle suçlandı.
Apple ayrıca Tan'ın bir tedarikçiyle yapılan şirket toplantılarını görüştüğünü ve Apple'ın tedarikçileri hakkındaki bilgileri kendi e-posta hesabına gönderdiğini öne sürdü.
Dilekçeye göre Tan, OpenAI'da çalışmaya başladıktan sonra ChatGPT'nin geliştiricisindeki görevler için görüştüğü Apple çalışanlarından şirket içi bilgiler edinmeye çalıştı.
Apple, Tan'ın adaylara henüz duyurulmamış Apple ürünlerinin hangi aşamada olduğunu sorduğunu belirtti. Dilekçeye göre Tan ayrıca adaylardan "gösterip anlatma" oturumları için "gerçek parçalar" getirmelerini istedi.
Dava dosyasında, Apple'ın soruşturmasının ilk aşamalarında, şubat ayında OpenAI'a kaygılarını ilettiği de belirtildi.
Apple, OpenAI'ın bu kaygılara yanıt vermediğini öne sürdü.