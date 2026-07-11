Apple iş görüşmelerini gösterdi, OpenAI'a dava açtı

Avukatlara göre bunun amacı, çalışanların yaptıkları işlerin ayrıntılarını "açıklamalarını" sağlamaktı.

Apple'ın avukat ekibi dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"Apple bu davayı hafife alarak açmıyor. Apple, dünyanın en rekabetçi pazarlarında faaliyet gösteriyor ve yeniliklerini somutlaştıran en iyi ürün ve hizmetleri yaratmaya ve piyasaya sunmaya odaklanıyor. Ancak ticari sırlarının çalınmasına göz yumamaz. Apple, şu ana kadar gördüğü kaygı verici kanıtlar karşısında başka seçeneği olmadığı sonucuna vardı."

Apple'ın avukatları, öne sürülen bilgi hırsızlığı nedeniyle OpenAI'ın donanım faaliyetlerinin "artık en dayanıksız temeller üzerinde durduğunu ve hukuka aykırı biçimde ele geçirilen ticari sırlara dayanması nedeniyle özüne kadar çürüdüğünü" savundu.

Apple'a göre şirketin 400'den fazla eski çalışanı OpenAI bünyesinde görev yapıyor.

OpenAI sözcüsü, şirketin "başka şirketlerin ticari sırlarıyla ilgilenmediğini" söyledi.

Sözcü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın her yerindeki insanlara güç kazandıran yenilikçi teknolojiler geliştirmeye odaklanmayı sürdürüyoruz."