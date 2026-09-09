Apple lansman tarihi 2026: iPhone 18 pro ne zaman satışa çıkacak, Türkiye satış fiyatı ne kadar?
09.09.2026 11:15
Son Güncelleme: 09.09.2026 11:41
Apple'ın yeni iPhone 18 modelleri için beklenen gün geldi. Apple, gerçekleştireceği özel etkinlikte yeni nesil iPhone modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.
Apple'ın resmi etkinlik takvimine göre iPhone 18 lansman tarihi belli oldu. Etkinlikte özellikle iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin öne çıkması bekleniyor. Buna karşılık standart iPhone 18 modelinin aynı etkinlikte satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda önceki yıllardan farklı bir takvim gündemde.
İPHONE 18 LANSMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TANITILACAK?
Apple'ın resmi etkinlik takvimine göre iPhone 18 lansmanı 9 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.
GÖZLER KATLANABİLİR İPHONE'DA
Apple, önceki yıllarda olduğu gibi yeni nesil Pro modellerini sonbahar etkinliğinde duyuracak. Geçtiğimiz yıl iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max de 9 Eylül 2025'te tanıtılmış, ön siparişler 12 Eylül'de başlamış ve satışlar 19 Eylül'de yapılmıştı.
2026 yılında ise takvimin küçük bir farklılık göstermesi bekleniyor. Apple'ın 9 Eylül etkinliğinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modelini de tanıtması bekleniyor.
iPHONE 18 PRO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple tarafından iPhone 18 Pro'nun satış tarihi henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak Apple'ın geleneksel ürün takvimi ve son yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında, eylül ayının üçüncü haftasında satışların başlaması bekleniyor.
MacRumors'un aktardığı takvime göre Apple'ın etkinliği 9 Eylül'de gerçekleştirmesi kesinleşirken, ön sipariş tarihinin 11 Eylül yerine 12 Eylül Cumartesi gününe kayabileceği değerlendiriliyor. Bunun nedeni 11 Eylül tarihinin hassasiyet taşıması ve Apple'ın geçmişte benzer bir durumda ön siparişi cumartesi gününe aldığı örneğin bulunması.
Bu nedenle iPhone 18 Pro için şu aşamada en güçlü senaryo, 9 Eylül 2026'da tanıtım, eylül ortasında ön sipariş ve eylül ayının üçüncü haftasında satış şeklinde görünüyor.
Ancak Apple'ın Türkiye'deki satış takvimi için ayrıca resmi duyuru yapılması gerekiyor.
TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?
Yeni iPhone'un Türkiye fiyatı, lansmanın en çok merak edilen başlıklarından biri. Fakat Apple henüz iPhone 18 Pro'nun Türkiye fiyatını açıklamadı.
Apple'ın Türkiye mağazasında iPhone 17 Pro'nun güncel başlangıç fiyatı 119.999 TL seviyesinde bulunuyor. Model 256 GB depolama alanıyla başlıyor; 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçeneklerinde fiyat daha da yükseliyor.
Yurt dışındaki beklentiler ise iPhone 18 Pro'nun ABD başlangıç fiyatının yaklaşık 1.099-1.199 dolar aralığında olabileceği yönünde. Fiyat tahminlerinde yeni modelin önceki nesle göre daha pahalı olabileceği değerlendiriliyor.