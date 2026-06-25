Apple, MacBook ve iPad fiyatlarına zam yaptı
25.06.2026 16:24
Son Güncelleme: 25.06.2026 16:25
Apple, yapay zeka sektöründeki veri merkezi yatırımlarının tetiklediği yüksek bellek ve depolama çipi maliyetleri nedeniyle MacBook ve iPad fiyatlarını yükseltti.
Apple, yapay zeka sektöründeki veri merkezi yatırımlarının tetiklediği yüksek bellek ve depolama çipi maliyetlerinden müşterilerini artık koruyamayacağını belirterek bugün itibarıyla iPad ve MacBook fiyatlarını artırdı.
Bu adım Apple'ın en önemli gelir kaynağı olan iPhone modelini etkilemiyor. Ancak, uygun fiyatlı Windows ve Chromebook dizüstü bilgisayarlarından pazar payı kapmayı hedefleyen ve şirketin en ucuz taşınabilir bilgisayarı olan Neo modelinin başlangıç fiyatını, lansmanından aylar sonra 599 dolardan 699 dolara yükseltiyor.
Fiyat artışı, endüstrinin gıpta ettiği tedarik zinciri ilişkilerine sahip dünyanın en değerli tüketici elektroniği şirketinin bile, akıllı telefon ve bilgisayar satış beklentilerini zayıflatan bellek fiyatlarındaki yükselişe karşı bağışıklığı olmadığını gösteriyor.
Micron gibi bellek üreticileri son aylarda önceliği Nvidia NVDA.O gibi yapay zeka çipi üreticilerinin siparişlerine verdi.
Bu da çip üreticilerinin rekor karlar elde etmesini sağlarken, fiyat artırmak zorunda kalan elektronik üreticilerine çok az tedarik kalmasına yol açtı.
Apple yaptığı açıklamada, "Bir bileşen fiyatının bu kadar kısa sürede bu kadar çok yükseldiğini daha önce hiç görmemiştik. Müşterilerimizi şimdiye kadar bu artışlardan koruduk ancak artık iPad ve Mac için yapılan bugünkü artışlar da dahil olmak üzere bazı ürünlerde fiyatları yükseltmeye başlamak zorunda kaldığımız bir noktaya ulaştık" ifadesini kullandı.
Şirketin internet sitesindeki güncel bilgilere göre, 512 gigabayt depolama alanına sahip MacBook Air modelinin fiyatı 1099 dolardan 1299 dolara çıkarken, 1 terabayt depolama alanına sahip MacBook Pro modelinin fiyatı 1699 dolardan 1999 dolara yükseldi.
Diğer değişikliklerin yanı sıra, 128 gigabayt depolama alanına sahip iPad Air modelinin fiyatı da 599 dolardan 749 dolara çıktı.
Apple ayrıca akıllı hoparlör modeli HomePod'un her iki versiyonu ile Apple TV cihazının da fiyatlarını artırdı. Kararın ardından şirketin hisseleri borsa açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 0,7 değer kaybetti.
Apple nisan ayında, mevcut stokların brüt kar marjını Wall Street beklentilerinin üzerinde tutmaya yardımcı olduğunu ancak artan bellek maliyetlerinin bu ayın sonundan itibaren kendilerini etkilemeye başlayacağını ve karlılığın hafifçe düşmesinin beklendiğini bildirmişti.
Apple'ın CEO'su Tim Cook, nisan sonundaki analist toplantısında, "Bellek maliyetlerinin önemli ölçüde yüksek olmasını bekliyoruz" demişti.
Cook ayrıca, "Haziran ayının ötesine dair ayrıntı vermesek de haziran çeyreğinin ardından bellek maliyetlerinin işimiz üzerindeki etkisinin giderek artacağına inanıyoruz" şeklinde konuşmuştu.
BELLEK FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÜRETİCİLERİ ZORLUYOR
Apple, fiyat artışının yanı sıra yükselen bellek maliyetleriyle mücadele etmek için başka ne gibi adımlar attığını açıklamadı.
Şirket, bugün yaptığı açıklamada, "Bunun memnuniyet verici bir haber olmadığını biliyoruz ve çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyoruz" ifadesine yer verdi.
Neredeyse tüm modern teknolojik cihazlarda kullanılan dinamik rastgele erişimli bellek (DRAM) fiyatları, sektör araştırma kuruluşu TrendForce verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 98'e varan oranda arttı ve içinde bulunulan çeyrekte yüzde 58 ile yüzde 63 arasında bir yükseliş daha göstermesi bekleniyor.
Bazı uzmanlar tarafından "RAMageddon" olarak adlandırılan bu hızlı artış, yapay zeka veri merkezlerinin inşasındaki patlamadan kaynaklanıyor.
Nvidia gibi şirketler, üretim kapasitelerini artırmak için yarışan bellek üreticileriyle uzun vadeli anlaşmalar imzalıyor.
Micron çarşamba günü, bellek tedarikini güvence altına almak isteyen müşterilerden 22 milyar dolarlık uzun vadeli taahhüt aldığını duyurdu.
Artan maliyetlerin bu yılki cihaz satışlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Araştırma şirketi IDC, akıllı telefon pazarının bu yıl yaklaşık yüzde 14 ile tarihindeki en büyük yıllık düşüşü yaşayacağını, bilgisayar pazarının ise yüzde 11,3 oranında daralacağını tahmin ediyor.
Teknoloji danışmanlık şirketi Creative Strategies'in CEO'su Ben Bajarin, "Bellek piyasası zorlu bir süreçten geçiyor ve öngörülebilir gelecekte de yapısal olarak zorlu kalmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.
Bajarin ayrıca, "Apple'ın fiyatları artırmak zorunda kalacağına dair sinyaller alıyorduk. Tedarik zincirleri sektördeki herkes kadar iyi olduğu halde bu adımı atmaları, sektörün geri kalanının fiyatları Apple'dan daha fazla artırmak zorunda kalabileceği endişesini doğuruyor" dedi.
Sektörün parlak noktalarından biri olan ve mart ayında piyasaya sürülen MacBook Neo, Apple'ın haziran çeyreği için güçlü satış öngörüsünde bulunmasına katkı sağlamış, hatta bazı analistlerin bilgisayar satış tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine yol açmıştı.
Ancak yeni fiyatıyla birlikte cihaz, Dell'in geçen ay özellikle Neo ile rekabet etmek amacıyla tanıttığı 699 dolarlık XPS 13 modeline karşı sahip olduğu 100 dolarlık avantajını kaybetti.
Bu, aynı zamanda Neo'yu, Lenovo ve Asus tarafından üretilen bazı Chromebook modellerinden daha pahalı hale getirdi.