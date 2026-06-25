Apple, MacBook ve iPad fiyatlarına zam yaptı

Apple, yapay zeka sektöründeki veri merkezi yatırımlarının tetiklediği yüksek bellek ve depolama çipi maliyetlerinden müşterilerini artık koruyamayacağını belirterek bugün itibarıyla iPad ve MacBook fiyatlarını artırdı.

Bu adım Apple'ın en önemli gelir kaynağı olan iPhone modelini etkilemiyor. Ancak, uygun fiyatlı Windows ve Chromebook dizüstü bilgisayarlarından pazar payı kapmayı hedefleyen ve şirketin en ucuz taşınabilir bilgisayarı olan Neo modelinin başlangıç fiyatını, lansmanından aylar sonra 599 dolardan 699 dolara yükseltiyor.

Fiyat artışı, endüstrinin gıpta ettiği tedarik zinciri ilişkilerine sahip dünyanın en değerli tüketici elektroniği şirketinin bile, akıllı telefon ve bilgisayar satış beklentilerini zayıflatan bellek fiyatlarındaki yükselişe karşı bağışıklığı olmadığını gösteriyor.

Micron gibi bellek üreticileri son aylarda önceliği Nvidia NVDA.O gibi yapay zeka çipi üreticilerinin siparişlerine verdi.

Bu da çip üreticilerinin rekor karlar elde etmesini sağlarken, fiyat artırmak zorunda kalan elektronik üreticilerine çok az tedarik kalmasına yol açtı.

Apple yaptığı açıklamada, "Bir bileşen fiyatının bu kadar kısa sürede bu kadar çok yükseldiğini daha önce hiç görmemiştik. Müşterilerimizi şimdiye kadar bu artışlardan koruduk ancak artık iPad ve Mac için yapılan bugünkü artışlar da dahil olmak üzere bazı ürünlerde fiyatları yükseltmeye başlamak zorunda kaldığımız bir noktaya ulaştık" ifadesini kullandı.

Şirketin internet sitesindeki güncel bilgilere göre, 512 gigabayt depolama alanına sahip MacBook Air modelinin fiyatı 1099 dolardan 1299 dolara çıkarken, 1 terabayt depolama alanına sahip MacBook Pro modelinin fiyatı 1699 dolardan 1999 dolara yükseldi.

Diğer değişikliklerin yanı sıra, 128 gigabayt depolama alanına sahip iPad Air modelinin fiyatı da 599 dolardan 749 dolara çıktı.

Apple ayrıca akıllı hoparlör modeli HomePod'un her iki versiyonu ile Apple TV cihazının da fiyatlarını artırdı. Kararın ardından şirketin hisseleri borsa açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 0,7 değer kaybetti.

Apple nisan ayında, mevcut stokların brüt kar marjını Wall Street beklentilerinin üzerinde tutmaya yardımcı olduğunu ancak artan bellek maliyetlerinin bu ayın sonundan itibaren kendilerini etkilemeye başlayacağını ve karlılığın hafifçe düşmesinin beklendiğini bildirmişti.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, nisan sonundaki analist toplantısında, "Bellek maliyetlerinin önemli ölçüde yüksek olmasını bekliyoruz" demişti.

Cook ayrıca, "Haziran ayının ötesine dair ayrıntı vermesek de haziran çeyreğinin ardından bellek maliyetlerinin işimiz üzerindeki etkisinin giderek artacağına inanıyoruz" şeklinde konuşmuştu.