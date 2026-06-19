Apple ürünlerine zam yolda

Yapay zeka veri merkezlerinin hızla yaygınlaşması, neredeyse tüm elektronik cihazlarda kullanılan bellek çipleri ve RAM maliyetlerini keskin biçimde artırdı. Söz konusu çiplerde 2025 sonundan bu yana her çeyrekte en az yüzde 50’lik fiyat artışları yaşandı.

Kariyeri boyunca elektronik tedarik zincirlerinde çalışan, Apple’dan önce IBM ve Compaq’ta da görev yapan Cook, fiyatlarda daha önce böyle bir artış yaşamadığını belirterek durumu “yüzyılda bir görülecek türden” bir fiyat şoku olarak nitelendirdi.