Apple yeni iPhone modellerini tanıttı, Samsung dalga geçti
10.09.2026 14:14
Apple, ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo modelini ABD'de 1.999 dolar fiyat etiketiyle tanıttı. Güney Koreli rakibi Samsung, lansmana sosyal medyada alaycı paylaşımlar yaparak yanıt verdi.
Apple, dün düzenlediği lansmanda uzun süredir beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo modelini tanıttı.
Etkinlikte katlanabilir modelin yanı sıra iPhone 18 Pro serisi, yeni Apple Watch, Apple Watch Ultra ve AirPods 5 modelleri duyuruldu.
ABD satış fiyatı 1999 dolar, Türkiye başlangıç fiyatı ise 229 bin TL olarak açıklanan katlanabilir cihaz; kat izi barındırmayan ekran mimarisi, geçiş animasyonları, ekran kalitesi ve donanım performansıyla dikkat çekiyor.
Model, Samsung şirketinin iki aydan kısa süre önce tanıttığı, Alphabet üretimi Gemini yapay zekasını kullanan ve 1899 dolardan satılan pasaport formundaki Galaxy Z Fold 8 tasarımını benimsiyor.
Tanıtımın hemen sonrasında Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, pazardaki erken giriş avantajını ve donanım gücünü öne çıkaran geniş kapsamlı tanıtım atağı başlattı.
Seul, Tokyo ve Londra gibi kentlerde dev reklam panoları kuran şirket, "Katlanabilirlere Hoş Geldiniz" ve "Dünyanın En Hafif Katlanabilir Telefonu" mesajlarıyla cihazlarının inceliğini vurguladı.
Şirket internet sitesinde yayımladığı metinde de telefonların ağırlığını düşürme sürecini paylaştı.
Samsung ABD resmi sosyal medya hesabı ise Apple adını doğrudan anmadan alaycı paylaşımlar yaptı.
X platformundaki paylaşımlarda "Bayatlamış yemeğimizi ısıtmayı ne zaman bitireceksiniz bize haber verin" ve "Heyecan verici miydi? Hayır. Yaşandı mi? Evet" cümlelerine yer verildi.
Şirket ayrıca kullanıcıları kendi ürünlerine çekmek amacıyla "#ItsTimeToSwitch" (Geçiş Yapma Zamanı) etiketini öne çıkardı.
Apple CEO'su John Ternus, piyasadaki mevcut katlanabilir modelleri "beceriksizce birbirine yapıştırılmış iki telefon" sözleriyle eleştirdi.
Bunun yanı sıra Apple, katlanabilir ekran panelleri de dahil olmak üzere rakibinin iştiraki Samsung Display ve Samsung tedarik zincirinden destek alıyor.
Ekran kırılması sorunları ve ertelemelerin sonrasında ilk katlanabilir cihazlarını 2019 yılında piyasaya sunan Samsung, o tarihten bu yana sekiz nesil katlanabilir telefon geliştirdi.
Şirket bu süreçte Huawei gibi Çinli rakiplerin de artan baskısıyla yüzleşiyor.
Piyasa araştırma kuruluşu Counterpoint yöneticisi Liz Lee, Apple'ın Duo modelini Galaxy Z Fold 8 fiyatının sadece 100 dolar üzerinde belirlemesini cesur bir adım olarak yorumladı.
Lee, Apple'ın rekabet ortamını değiştireceğini ve Samsung üzerinde pazar payı baskısı oluşturacağını ifade ederken; Samsung'un üretim ölçeği, tecrübesi ve küresel dağıtım gücüyle güçlü kalmayı sürdüreceğini vurguladı.
Counterpoint projeksiyonlarına göre katlanabilir telefon pazarında Samsung'un payının bu yıl yüzde 38 seviyesinde kalması, pazara yeni giren Apple'ın ise yüzde 25 seviyesine ulaşması bekleniyor.
CCS Insight Başanalisti Ben Wood, Reuters ajansına verdiği demeçte, Apple'ın ürünlerin belirli bir olgunluk düzeyine ulaştığı doğru zamanda pazara girme stratejisini yine başarıyla uyguladığını kaydetti.