Apple yeni iPhone modellerini tanıttı, Samsung dalga geçti

Şirket ayrıca kullanıcıları kendi ürünlerine çekmek amacıyla "#ItsTimeToSwitch" (Geçiş Yapma Zamanı) etiketini öne çıkardı.

Apple CEO'su John Ternus, piyasadaki mevcut katlanabilir modelleri "beceriksizce birbirine yapıştırılmış iki telefon" sözleriyle eleştirdi.

Bunun yanı sıra Apple, katlanabilir ekran panelleri de dahil olmak üzere rakibinin iştiraki Samsung Display ve Samsung tedarik zincirinden destek alıyor.

Ekran kırılması sorunları ve ertelemelerin sonrasında ilk katlanabilir cihazlarını 2019 yılında piyasaya sunan Samsung, o tarihten bu yana sekiz nesil katlanabilir telefon geliştirdi.

Şirket bu süreçte Huawei gibi Çinli rakiplerin de artan baskısıyla yüzleşiyor .