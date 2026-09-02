Apple'da Tim Cook devri sona erdi. Yeni CEO belli oldu

Dün yapılan resmi borsa bildirimine göre, Ternus'un temel maaşı Cook'un CEO olduğu dönemde aldığı tutarla aynı kalarak 3 milyon dolar olarak belirlendi.

Hisse senedi opsiyonlarıyla birlikte Ternus'un ilk yılındaki toplam kazancı 58 milyon dolara ulaşabilecek.

Görevi bırakan Cook'un maaşı ise 2 milyon dolara düşecek ve gelecek yılki toplam kazancı 47 milyon dolar düzeyinde gerçekleşebilecek. Cook'un 2025 yılındaki toplam kazancı 74 milyon doları aşmıştı.

Ternus'un karşılaşacağı en kritik zorluklardan biri, Cook'un başarıyla yürüttüğü jeopolitik denge politikası olacak.

Apple'ın büyük ölçüde Çin üzerinden işleyen ve yüzlerce tedarikçi ile montaj hattından oluşan karmaşık üretim ağı Cook tarafından yıllar içinde kuruldu.

Cook son yıllarda çeşitlendirme adımları atarak iPhone montajının bir kısmını Hindistan'a, diğer bazı üretimleri ise Vietnam'a kaydırmaya başlasa da Çin şirketin ana üretim merkezi ve en büyük tüketici pazarlarından biri olmayı sürdürüyor.