Apple'da Tim Cook devri sona erdi. Yeni CEO belli oldu
02.09.2026 10:41
Apple'da 15 yıllık Tim Cook döneminin ardından CEO koltuğuna şirketin donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus oturdu.
ABD merkezli teknoloji devi Apple'da üst düzey yönetim değişimi gerçekleşti. Şirkette 15 yıldır CEO olarak görev yapan Tim Cook'un görevden ayrılmasıyla boşalan koltuğa John Ternus geçti.
Böylece tedarik zincirini inşa eden operasyon uzmanı Cook'un yerini, donanım mimarisini yöneten mühendis kökenli Ternus almış oldu.
Yeni CEO Ternus, akıllı telefon pazarında baskın konumda bulunan ancak yapay zeka alanında rakiplerinin gerisinde kalan bir teknoloji devini devraldı.
51 yaşındaki Ternus'un önündeki en büyük sınavlardan biri, şirketin Çin'e olan üretim bağımlılığını dengelerken Beyaz Saray'dan gelen yoğun siyasi baskıları göğüslemek olacak.
Pennsylvania Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden lisans derecesi bulunan ve Apple'a katılmadan önce Virtual Research Systems şirketinde mühendis olarak çalışan Ternus, Apple tasarım ekibine 2001 yılında girdi.
Zamanla Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığına yükselerek doğrudan Cook'a bağlı çalıştı.
Ternus, Apple'ın şirket gelirinin büyük bölümünü oluşturan iPhone dahil tüm ürün yelpazesinin arkasındaki mühendislik ekiplerine liderlik ediyordu.
Şirket içinde ürünlerin daha dayanıklı, güvenilir ve sağlam hale getirilmesi ile karbon ayak izini azaltan tasarım çalışmalarının arkasındaki isim olarak biliniyor.
İLK SINAV 9 EYLÜL'DE
Görevi devraldıktan sonra uyum sağlamak için önünde yaklaşık bir hafta bulunan Ternus, Apple'ın 9 Eylül'de düzenleyeceği yıllık iPhone etkinliğine katılacak.
Şirketin bu etkinlikte ilk katlanabilir telefon modelini tanıtması bekleniyor.
Göreve gelişinden yalnızca sekiz gün sonra yapılacak bu tanıtımla birlikte Ternus, yıllar sonraki en kapsamlı ürün tasarımının kamuoyu önündeki yüzü olacak.
Yatırım şirketi Yorkville Ives & Co.'nun kıdemli idari direktörü ve ortağı Dan Ives sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Tim Cook evi mükemmel bir düzende bıraktı. Ancak şimdi mesele Ternus'un yapay zeka dönemini nasıl tanımlayacağıdır" dedi.
Ives, Ternus'un Cook'un kurduğu tedarik zincirine dokunmadan bildiği alana odaklanarak donanım yeniliklerine ağırlık vereceğini öngördü.
Bazı analistler yapay zeka açığını kapatmaya çalışan bir şirket için Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi'nin daha mantıklı bir tercih olabileceğini öne sürmüştü.
Creative Strategies analisti Carolina Milanesi ise bu yaklaşımın tüketicilerin teknoloji benimseme biçimini yanlış yorumladığını belirtti.
AFP ajansına konuşan Milanesi, "Tüketiciler öncelikle donanım satın almaya devam ediyor ve bu durum uzun süre değişmeyecek. Donanıma ilgi duymazsanız yapay zekanın değerini keşfedemezsiniz" dedi.
Cook da pazartesi günü çalışanlara gönderdiği veda notunda benzer bir görüşü dile getirerek, "Dünyayı değiştiren ürünler üretmenin ne anlama geldiğini John kadar iyi anlayan çok az insan vardır" ifadelerini kullandı.
MAAŞ VE TAZMİNAT PAKETLERİ AÇIKLANDI
Dün yapılan resmi borsa bildirimine göre, Ternus'un temel maaşı Cook'un CEO olduğu dönemde aldığı tutarla aynı kalarak 3 milyon dolar olarak belirlendi.
Hisse senedi opsiyonlarıyla birlikte Ternus'un ilk yılındaki toplam kazancı 58 milyon dolara ulaşabilecek.
Görevi bırakan Cook'un maaşı ise 2 milyon dolara düşecek ve gelecek yılki toplam kazancı 47 milyon dolar düzeyinde gerçekleşebilecek. Cook'un 2025 yılındaki toplam kazancı 74 milyon doları aşmıştı.
Ternus'un karşılaşacağı en kritik zorluklardan biri, Cook'un başarıyla yürüttüğü jeopolitik denge politikası olacak.
Apple'ın büyük ölçüde Çin üzerinden işleyen ve yüzlerce tedarikçi ile montaj hattından oluşan karmaşık üretim ağı Cook tarafından yıllar içinde kuruldu.
Cook son yıllarda çeşitlendirme adımları atarak iPhone montajının bir kısmını Hindistan'a, diğer bazı üretimleri ise Vietnam'a kaydırmaya başlasa da Çin şirketin ana üretim merkezi ve en büyük tüketici pazarlarından biri olmayı sürdürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump ise Apple'ın iPhone'ları ABD topraklarında üretmesini defalarca talep etmiş ve denizaşırı ülkelerde üretilen ürünlere gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmuştu.
Cook, doğrudan temaslar kurarak, ABD içi yatırım taahhütleri vererek ve siyasi bağışlar yaparak Trump'ın ticaret savaşının en sert darbelerinden korunmayı başarmış, aynı zamanda Pekin yönetimiyle de dengeli ilişkiler yürütmüştü.
Ives, donanım konusunda şirketin merkezini çok iyi bilen Ternus'un küresel siyaset sahnesinde iş başında deneyim kazanması gerekeceğini ifade etti.
Cook, şirketten tamamen ayrılmayarak Apple Yönetim Kurulu Başkanı görevine geçiyor.
Şirket, Cook'un görev tanımının dünya genelindeki siyasetçiler ve karar mercileriyle temasları sürdürmeyi de kapsadığını bildirdi.
Analist Milanesi, bu yapılanmanın son derece akıllıca olduğunu ve Ternus'u Cook'un yıllardır tek başına yürüttüğü diplomatik yükten kurtardığını ifade etti.