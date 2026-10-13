Apple'dan akıllı ev hamlesi: HomeView tanıtıldı

Apple, uzun süredir faaliyet gösterdiği akıllı ev pazarında Amazon'un Alexa destekli cihazları ve Google'ın akıllı ev ürünleri karşısında istediği pazar payına ulaşamadı.

Şirketin daha önce piyasaya sürdüğü HomePod hoparlörleri de bu alandaki rekabetin önemli oyuncuları arasında yer alsa da Amazon ve Google'ın ürünleri daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı.

HomeView ile Apple, iPhone ve diğer ürünlerini kullanan müşterilerin evlerindeki teknolojik sistemleri de kendi ekosistemine dahil etmeyi amaçlıyor.

Şirket ayrıca Güney Koreli LG ve Fransız Schneider Electric ile akıllı kapı kilitleri, termostatlar ve güvenlik sistemleri konusunda iş birlikleri geliştirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SATILMAYACAK

Apple'ın yeni cihazı, ilk aşamada Avrupa Birliği ülkelerinde satışa sunulmayacak.

Şirket, yenilenen Siri AI sisteminin Avrupa'daki düzenlemelerle uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Apple, Avrupa Birliği ile yapıcı görüşmeler yürüttüğünü ve ürünün Avrupa pazarına girebilmesi için çözüm aradığını belirtti.

Ancak HomeView'in AB ülkelerinde ne zaman satışa çıkacağına ilişkin henüz bir takvim açıklanmadı.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

HomeView, 13 Kasım'dan itibaren ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Hindistan ve bazı diğer ülkelerde satışa sunulacak.

Cihazın Türkiye'deki satış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.