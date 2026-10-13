Apple'dan akıllı ev hamlesi: HomeView tanıtıldı
13.10.2026 21:40
Apple, yapay zekâ destekli yeni akıllı ev cihazı HomeView'i tanıttı. Siri AI ile çalışan, 7 inç ekranlı cihaz; evdeki elektronik sistemleri sesli komutlarla yönetebiliyor.
ABD merkezli teknoloji devi Apple, yapay zeka destekli yeni akıllı ev cihazı HomeView'i tanıttı.
Şirket, yenilenen Siri yapay zeka asistanıyla çalışan cihazla akıllı ev pazarında Amazon ve Google gibi rakipleriyle rekabetini artırmayı hedefliyor.
Apple'ın 13 Ekim'de duyurduğu HomeView, 7 inçlik dokunmatik ekranı ve hoparlör sistemiyle evdeki akıllı cihazların tek bir merkezden yönetilmesini sağlıyor.
ABD'de 299 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak cihaz için ön siparişler başladı. HomeView'in 13 Kasım'da kullanıcılarla buluşması planlanıyor.
APPLE HOMEVIEW NELER YAPABİLİYOR?
Apple'ın yeni cihazı, evdeki akıllı sistemlerin kontrol edilmesini sağlayan bir yönetim merkezi olarak tasarlandı.
Kullanıcılar, Siri AI aracılığıyla sesli komutlar vererek ışıkları açıp kapatabilecek, kapıları kilitleyebilecek, termostatların sıcaklığını değiştirebilecek ve güvenlik kameralarını kontrol edebilecek.
HomeView, görüntülü görüşme uygulaması FaceTime üzerinden iletişim kurulmasına da olanak tanıyor.
Müzik dinleme, video izleme, takvim yönetimi ve hatırlatıcı oluşturma gibi işlevleri de bulunan cihaz, kullanılmadığı zamanlarda dijital fotoğraf çerçevesine dönüşebiliyor.
Apple'ın açıklamasına göre HomeView, aynı anda dokuz güvenlik kamerasının görüntüsünü ekrana yansıtabilecek.
Cihaz ayrıca mutfakta yemek tariflerini adım adım gösterebilecek ve kullanıcılara zamanlayıcı gibi araçlarla yardımcı olabilecek.
HomeView'in dikkat çeken özelliklerinden biri de yüz tanıma teknolojisi.
Apple'ın açıklamasına göre cihaz, aynı evde yaşayan altı kişiye kadar kullanıcıyı yüzlerinden tanıyabilecek.
Bu sayede her kullanıcıya özel takvim, mesaj, hatırlatıcı ve diğer kişisel bilgiler ekranda gösterilebilecek.
Şirket, kişisel verilerin korunması için yüz tanıma ve cihaz eşleştirme gibi güvenlik önlemlerinin kullanılacağını belirtiyor.
HomeView, masa üzerine yerleştirilebilen ve duvara monte edilebilen iki farklı modelle sunulacak.
Masaüstü modeli gümüş, yıldız ışığı, pembe ve uzay grisi olmak üzere dört renk seçeneğine sahip olacak.
YENİ SİRİ, GOOGLE'IN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANIYOR
HomeView'in merkezinde Apple'ın yeniden geliştirdiği Siri AI bulunuyor.
Apple Intelligence altyapısıyla çalışan yeni Siri, önceki sürümlerden farklı olarak kullanıcılarla daha doğal konuşmalar gerçekleştirebiliyor ve birbiriyle bağlantılı komutları yerine getirebiliyor.
Yeni sistem, kullanıcının izin verdiği kişisel bilgilerden yararlanarak daha kapsamlı yanıtlar verebiliyor.
Apple'ın yapay zeka alanındaki çalışmalarında Google'ın Gemini teknolojisinden de yararlandığı belirtiliyor.
Bu iş birliği, üretken yapay zeka alanında rekabetin yoğunlaştığı dönemde Apple'ın teknolojik kapasitesini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Apple, uzun süredir faaliyet gösterdiği akıllı ev pazarında Amazon'un Alexa destekli cihazları ve Google'ın akıllı ev ürünleri karşısında istediği pazar payına ulaşamadı.
Şirketin daha önce piyasaya sürdüğü HomePod hoparlörleri de bu alandaki rekabetin önemli oyuncuları arasında yer alsa da Amazon ve Google'ın ürünleri daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı.
HomeView ile Apple, iPhone ve diğer ürünlerini kullanan müşterilerin evlerindeki teknolojik sistemleri de kendi ekosistemine dahil etmeyi amaçlıyor.
Şirket ayrıca Güney Koreli LG ve Fransız Schneider Electric ile akıllı kapı kilitleri, termostatlar ve güvenlik sistemleri konusunda iş birlikleri geliştirdi.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SATILMAYACAK
Apple'ın yeni cihazı, ilk aşamada Avrupa Birliği ülkelerinde satışa sunulmayacak.
Şirket, yenilenen Siri AI sisteminin Avrupa'daki düzenlemelerle uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Apple, Avrupa Birliği ile yapıcı görüşmeler yürüttüğünü ve ürünün Avrupa pazarına girebilmesi için çözüm aradığını belirtti.
Ancak HomeView'in AB ülkelerinde ne zaman satışa çıkacağına ilişkin henüz bir takvim açıklanmadı.
TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
HomeView, 13 Kasım'dan itibaren ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Hindistan ve bazı diğer ülkelerde satışa sunulacak.
Cihazın Türkiye'deki satış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.