Apple'dan iPhone'a zam kararı, işte sebebi

Deutsche Bank'ın izlediği 41 ekonomi arasında Türkiye'de bir iPhone'un fiyatının ABD fiyatının 2,2 katına ulaştığı ve bu değerin en yüksek oran olduğu bildiriliyor. Rapora göre iPhone'un ABD'den daha ucuz olduğu tek yerler Güney Kore ve Japonya.