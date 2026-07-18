Apple'dan iPhone'a zam kararı, işte sebebi
18.07.2026 12:38
Apple, Japonya'da Yen'in zayıf seyretmesi nedeniyle iPhone 17'nin fiyatını yüzde 10 artırdı.
Apple, yerel para biriminin son kırk yılın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam etmesi nedeniyle Japonya'da iPhone ve bazı diğer ürünlerinin fiyatlarını artırdı.
Apple'ın Japonya'daki resmi internet sitesinde Cumartesi sabahı itibarıyla, 256 gigabayt depolama alanına sahip giriş seviyesi iPhone 17 modelinin başlangıç fiyatı 142 bin 800 yen (879,29 dolar) olarak belirlendi; bu fiyat, Bloomberg News'in daha önce gördüğü 129 bin 800 yenlik fiyattan yaklaşık yüzde 10 daha yüksek.
EN PAHALI IPHONE TÜRKİYE'DE
Deutsche Bank'ın izlediği 41 ekonomi arasında Türkiye'de bir iPhone'un fiyatının ABD fiyatının 2,2 katına ulaştığı ve bu değerin en yüksek oran olduğu bildiriliyor. Rapora göre iPhone'un ABD'den daha ucuz olduğu tek yerler Güney Kore ve Japonya.