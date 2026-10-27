Apple'dan M6 sürprizi: 24 saat pil ömrü, 5 kat yapay zeka performansı

Apple'ın M6 işlemcisiyle güncellediği bir diğer ürün ise iMac oldu.

Şirket, yeni iMac'in yapay zeka işlemlerini doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirme performansının, M4 işlemcili önceki nesle kıyasla 5 kata kadar arttığını bildirdi.

Cihaz üzerinde yapay zeka işlemlerinin gerçekleştirilmesi, belirli görevlerin bulut sunucularına ihtiyaç duyulmadan bilgisayarın kendi donanımı kullanılarak tamamlanmasını sağlıyor.

Bu yaklaşım, desteklenen uygulamalarda işlem hızının artırılmasının yanı sıra verilerin cihaz üzerinde tutulmasına da olanak tanıyabiliyor.

FİYATLAR VE SATIŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Apple, yeni bilgisayarların başlangıç fiyatlarını da açıkladı.

Buna göre M6 işlemcili 14 inç MacBook Pro, 1.999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yeni iMac'in başlangıç fiyatı ise 1.499 dolar olarak belirlendi.

Türkiye'de ise M6 işlemcili 14 inç MacBook Pro 137.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. 16 inç için ise fiyat 209.999 TL'den başlıyor.

Yeni iMac'in Türkiye için başlangıç fiyatı ise 104.999 TL oldu.

Her iki ürün için ön siparişler, ABD dahil 35 ülke ve bölgede 28 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Yeni MacBook Pro ve iMac modelleri, 6 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.