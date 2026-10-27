Apple'dan M6 sürprizi: 24 saat pil ömrü, 5 kat yapay zeka performansı
27.10.2026 21:16
Son Güncelleme: 27.10.2026 21:31
Apple, yeni nesil M6 işlemcisinden güç alan 14 inç MacBook Pro ve iMac modellerini tanıttı. Şirket yeni bilgisayarların özellikle yapay zeka işlemlerinde önemli performans artışı sağladığını açıkladı.
ABD'li teknoloji devi Apple, yeni nesil M6 işlemcisini kullanan 14 inç MacBook Pro ve iMac modellerini duyurdu.
Şirket, yeni bilgisayarların özellikle yapay zeka uygulamalarını doğrudan cihaz üzerinde çalıştırma konusunda önceki nesillere kıyasla daha yüksek performans sunduğunu belirtti.
Apple'ın açıklamasına göre yeni M6 işlemcisi, grafik performansının yanı sıra yapay zeka tabanlı görevlerin daha hızlı gerçekleştirilmesine de olanak tanıyor.
MACBOOK PRO'DA 24 SAATE KADAR PİL ÖMRÜ
Apple, M6 işlemcili 14 inç MacBook Pro'nun önceki nesil M5 modeline kıyasla grafik performansında yüzde 30'a, yapay zeka işlemlerinde ise yüzde 25'e varan hız artışı sağladığını açıkladı.
Yeni bilgisayarın dikkat çeken özelliklerinden biri de pil ömrü oldu.
Şirkete göre yeni MacBook Pro, tek şarjla 24 saate kadar kullanım süresi sunarak Mac bilgisayarlar arasında bugüne kadarki en uzun pil ömrüne ulaşıyor.
Apple'ın M6 işlemcisiyle güncellediği bir diğer ürün ise iMac oldu.
Şirket, yeni iMac'in yapay zeka işlemlerini doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirme performansının, M4 işlemcili önceki nesle kıyasla 5 kata kadar arttığını bildirdi.
Cihaz üzerinde yapay zeka işlemlerinin gerçekleştirilmesi, belirli görevlerin bulut sunucularına ihtiyaç duyulmadan bilgisayarın kendi donanımı kullanılarak tamamlanmasını sağlıyor.
Bu yaklaşım, desteklenen uygulamalarda işlem hızının artırılmasının yanı sıra verilerin cihaz üzerinde tutulmasına da olanak tanıyabiliyor.
FİYATLAR VE SATIŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Apple, yeni bilgisayarların başlangıç fiyatlarını da açıkladı.
Buna göre M6 işlemcili 14 inç MacBook Pro, 1.999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yeni iMac'in başlangıç fiyatı ise 1.499 dolar olarak belirlendi.
Türkiye'de ise M6 işlemcili 14 inç MacBook Pro 137.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. 16 inç için ise fiyat 209.999 TL'den başlıyor.
Yeni iMac'in Türkiye için başlangıç fiyatı ise 104.999 TL oldu.
Her iki ürün için ön siparişler, ABD dahil 35 ülke ve bölgede 28 Ekim Çarşamba günü başlayacak.
Yeni MacBook Pro ve iMac modelleri, 6 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.
Yeni ürünlerin tanıtımı, Apple'ın 28 Ekim'de Los Angeles'ta düzenleyeceği "Pro and Tell" etkinliğinden bir gün önce gerçekleşti.
Bloomberg'in haberine göre şirketin etkinlikte ilk dokunmatik ekranlı MacBook Pro modelini tanıtması bekleniyor.
Apple'ın bugüne kadar dizüstü bilgisayarlarında dokunmatik ekran kullanmamış olması nedeniyle söz konusu model, MacBook serisi açısından önemli bir değişikliğe işaret edebilir.
Ancak şirket, dokunmatik ekranlı MacBook Pro'ya ilişkin henüz resmi bir duyuru yapmadı.