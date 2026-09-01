Apple'ın dava açtığı OpenAI'dan ilk açıklama

Apple, ilk davasında OpenAI'nin Apple çalışanlarını işe almasının, yapay zeka laboratuvarının bir rakibin sırlarını öğrenme stratejisinin bir parçası olduğunu savundu. Apple, Tan ve Liu'nun işten ayrıldıktan sonra şirket içi dosyalarına eriştiğini bildirdi.

Yapay zeka devi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Apple'ın çalışanlarını Apple iş belgelerine erişmek ve işlevlerini yerine getirmek için kişisel iCloud hesaplarını kullanmaya teşvik ettiğinden dolayı işinden ayrılan çalışanların kişisel ve şirket bilgilerini birbirinden ayırmasını zorlaştırdığını ifade etti.

OpenAI, Apple'ın ayrılan çalışanları derhal şirket binasından uzaklaştırma politikasının, şirket cihazlarını iade etmeleri, şirket içi dosyaları geri aktarmaları veya sorumluluklarını devretmeleri için yeterli zaman tanımadığını belirtti.

Liu verdiği dilekçede, ayrıldıktan sonra Apple belgelerine erişiminin, eski Apple çalışanlarının dosyaları bulmasına veya Apple ile ilgili soruları yanıtlamasına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını belirtti. Ayrıca Liu, şirketten ayrıldıktan sonra Apple çalışanlarının kendisinden defalarca yardım istediğini söyledi.

Apple'da 24 yıl geçiren Tan, ayrılmadan önce Apple prototiplerini iade ettiğini ve yalnızca gizli olmayan materyalleri sakladığını, bunların arasında gizli olmayan bir çalışan ayrılış kontrol listesinin de bulunduğunu söyledi.

OpenAI yazığı dilekçede, "Çalışanlar yapay zekayı benimsemekte zorlanan Apple gibi bir şirketten ayrılıp yenilikçi ürünler geliştiren heyecan verici bir girişime geçebilirler. Apple bu tercihlerden hoşlanmayabilir. Ancak bu tercihlerin yasa dışı olduğunu iddia edemez ve kendi özensiz prosedürlerini kullanarak kendi yarattığı karmaşadan başkalarını suçlayamaz." şeklinde bir yorumda bulundu.