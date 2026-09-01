Apple'ın dava açtığı OpenAI'dan ilk açıklama
01.09.2026 15:53
OpenAI, Apple'ın ticari sır hırsızlığı iddialarını reddederek, iPhone üreticisinin eski çalışanları tarafından herhangi bir gizli bilginin çalındığını kanıtlayamadığını belirtti.
Kendisine yöneltilen ticari sır hırsızlığı suçlamalarını reddeden OpenAI, Pazartesi akşamı Kaliforniya'daki San Jose ABD Bölge Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Apple'ın herkesi suçlamaya çalıştığını ama bu anlaşmazlığın yalnızca Apple'dan kaynaklanan bir karmaşadan ibaret olduğunu bildirdi.
Apple, Temmuz ayında OpenAI'ye ve eski Apple çalışanları Tang Tan ve Chang Liu'ya, ChatGPT üreticisinin tüketici cihazlarına yönelik hamleleri sırasında donanım tasarımı, üretimi ve tedarik zinciri operasyonlarıyla ilgili ticari sırları kötüye kullanmakla suçlayarak dava açmıştı.
CEO Sam Altman liderliğindeki yapay zeka laboratuvarı, Apple'ın davayı potansiyel bir rakibi yavaşlatmak ve çalışanların ayrılmasını engellemek için kullandığını iddia ediyor. İki şirket mahkeme dosyalarında, OpenAI'ın donanım girişimi için Apple'dan yaklaşık 400 çalışanı işe aldığını yazdı.
OpenAI'ın açıklamasına göre, Kaliforniya yasaları çalışanların rakip firmalar arasında serbestçe geçiş yapmasına izin veriyor.
Bu dava, sadece iki yıl önce ChatGPT'nin erişimini artırmak ve Apple'ın yapay zeka alanında daha sağlam bir yer edinmesine yardımcı olmak amacıyla kurulan ortaklık arasındaki gerilimin dramatik bir şekilde tırmanmasını temsil ediyor. Yapay zeka sektöründeki rekabet yoğunlaştıkça iki teknoloji şirketi arasındaki ticari ilişkinin hızla bozulduğu görüldü.
"APPLE YALNIZCA KENDİNİ SUÇLAMALI"
Apple, ilk davasında OpenAI'nin Apple çalışanlarını işe almasının, yapay zeka laboratuvarının bir rakibin sırlarını öğrenme stratejisinin bir parçası olduğunu savundu. Apple, Tan ve Liu'nun işten ayrıldıktan sonra şirket içi dosyalarına eriştiğini bildirdi.
Yapay zeka devi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Apple'ın çalışanlarını Apple iş belgelerine erişmek ve işlevlerini yerine getirmek için kişisel iCloud hesaplarını kullanmaya teşvik ettiğinden dolayı işinden ayrılan çalışanların kişisel ve şirket bilgilerini birbirinden ayırmasını zorlaştırdığını ifade etti.
OpenAI, Apple'ın ayrılan çalışanları derhal şirket binasından uzaklaştırma politikasının, şirket cihazlarını iade etmeleri, şirket içi dosyaları geri aktarmaları veya sorumluluklarını devretmeleri için yeterli zaman tanımadığını belirtti.
Liu verdiği dilekçede, ayrıldıktan sonra Apple belgelerine erişiminin, eski Apple çalışanlarının dosyaları bulmasına veya Apple ile ilgili soruları yanıtlamasına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını belirtti. Ayrıca Liu, şirketten ayrıldıktan sonra Apple çalışanlarının kendisinden defalarca yardım istediğini söyledi.
Apple'da 24 yıl geçiren Tan, ayrılmadan önce Apple prototiplerini iade ettiğini ve yalnızca gizli olmayan materyalleri sakladığını, bunların arasında gizli olmayan bir çalışan ayrılış kontrol listesinin de bulunduğunu söyledi.
OpenAI yazığı dilekçede, "Çalışanlar yapay zekayı benimsemekte zorlanan Apple gibi bir şirketten ayrılıp yenilikçi ürünler geliştiren heyecan verici bir girişime geçebilirler. Apple bu tercihlerden hoşlanmayabilir. Ancak bu tercihlerin yasa dışı olduğunu iddia edemez ve kendi özensiz prosedürlerini kullanarak kendi yarattığı karmaşadan başkalarını suçlayamaz." şeklinde bir yorumda bulundu.