Apple’ın ilk katlanabilir telefonu tanıtıldı: iPhone Duo

Pasaporta benzer boyut ve biçimde tasarlanan telefonun dış kısmında 5,4 inçlik ekran bulunuyor. Cihaz açıldığında ise 7,6 inçlik Super Retina XDR ekran ortaya çıkıyor.

İç ekran, iPhone 18 Pro Max’in ekranından yüzde 50, iPhone 18 Pro’dan ise yüzde 80 daha büyük. Her iki ekran da ProMotion, sürekli açık ekran ve 3 bin nit tepe parlaklık özelliklerini destekliyor.

APPLE’IN EN İNCE TELEFONU

Apple, iPhone Duo’nun tamamen açıldığında şimdiye kadar üretilen en ince iPhone olduğunu açıkladı. Cihazın gövdesinde titanyum ve yapısal dayanıklılığı artıran seramik lifler kullanıldı.

Katlanma izini azaltmak için özel nano dokulu ekran malzemesi ve çok katmanlı bir panel yapısı geliştirildi. Cihaz ayrıca IP68 su ve toz dayanıklılığına sahip.