Apple’ın ilk katlanabilir telefonu tanıtıldı: iPhone Duo
09.09.2026 21:38
Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo, 256 GB depolama seçeneğiyle bin 999 dolardan satışa sunulacak.
Apple, Kaliforniya’daki merkezinde düzenlediği yıllık etkinlikte ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo’yu tanıttı.
Tanıtım videosunda cihaz için, “iPhone Duo, daha önce deneyimlediğiniz hiçbir iPhone’a benzemiyor.” ifadesi kullanıldı.
iPhone Duo’nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü ABD’de bin 999 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Depolama seçenekleri 2 TB’a kadar çıkacak ancak diğer sürümlerin fiyatları henüz paylaşılmadı.
Ön siparişler 16 Ekim’de başlayacak, cihaz 23 Ekim’de satışa çıkacak. Türkiye fiyatı ve satış programı ise henüz açıklanmadı.
Pasaporta benzer boyut ve biçimde tasarlanan telefonun dış kısmında 5,4 inçlik ekran bulunuyor. Cihaz açıldığında ise 7,6 inçlik Super Retina XDR ekran ortaya çıkıyor.
İç ekran, iPhone 18 Pro Max’in ekranından yüzde 50, iPhone 18 Pro’dan ise yüzde 80 daha büyük. Her iki ekran da ProMotion, sürekli açık ekran ve 3 bin nit tepe parlaklık özelliklerini destekliyor.
APPLE’IN EN İNCE TELEFONU
Apple, iPhone Duo’nun tamamen açıldığında şimdiye kadar üretilen en ince iPhone olduğunu açıkladı. Cihazın gövdesinde titanyum ve yapısal dayanıklılığı artıran seramik lifler kullanıldı.
Katlanma izini azaltmak için özel nano dokulu ekran malzemesi ve çok katmanlı bir panel yapısı geliştirildi. Cihaz ayrıca IP68 su ve toz dayanıklılığına sahip.
iPhone Duo’da Face ID ve Dynamic Island bulunmuyor. Parmak izi okuyucusu cihazın yan düğmesine yerleştirildi. Dış ekranda standart bir ön kamera, katlanabilir iç ekranın altında ise gizlenmiş ikinci bir kamera bulunuyor.
AYNI ANDA İKİ UYGULAMA KULLANILABİLECEK
iOS 27 ile çalışan iPhone Duo, iki uygulamanın yan yana açılmasını sağlayan Split View özelliğini destekliyor. Kullanıcılar ekranın bir bölümünde video izlerken diğer bölümünde farklı bir uygulamayı kullanabilecek.
Cihaz Apple Pencil desteğine de sahip olacak. Ancak kalem desteğinin yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunulacağı açıklandı.
A20 PRO İŞLEMCİ
iPhone Duo, iPhone 18 Pro serisinde de kullanılan 2 nanometrelik A20 Pro işlemci ve Apple’ın C2 hücresel modemiyle geliyor. Cihazda 6 çekirdekli işlemci, 7 çekirdekli grafik birimi ve yapay zekâ işlemleri için 32 çekirdekli sinir motoru bulunuyor.
Yeni nesil buhar odalı soğutma sistemi, uzun süreli kullanımda performans kaybını ve ısınmayı azaltmayı amaçlıyor.
iPhone Duo, yıldız beyazı ve gece göğü mavisi olmak üzere iki renkte satılacak.