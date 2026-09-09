Apple, Kaliforniya’daki merkezinde düzenlediği yıllık etkinlikte ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo’yu tanıttı. Türkiye başlangıç fiyatkları fiyatları, 256 GB 229 bin 999 TL, 512 GB 246 bin 999 TL, 1 TB 280 bin 999 TL, 2 TB için ise 335 bin 999 TL olarak açıklandı.

Tanıtım videosunda cihaz için, “iPhone Duo, daha önce deneyimlediğiniz hiçbir iPhone’a benzemiyor.” ifadesi kullanıldı.