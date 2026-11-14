Ay yolculuğunda kritik gün. 15'inci test uçuşu başladı

NASA, 2021 yılında Starship'i milyarlarca dolarlık Artemis Ay programı kapsamında astronotları Ay'a indirecek araç olarak seçmesinden bu yana geliştirme çalışmalarına yaklaşık 3,2 milyar dolar katkı sağladı. SpaceX ise roketin geliştirilmesi için kendi kaynaklarından en az 15 milyar dolar harcadı.

NASA ve SpaceX, Starship'in 2028 yılına kadar insanları Ay'a indirmesini bekliyor. Ancak uzmanlar henüz tamamlanması gereken önemli testler nedeniyle bu takvimin gecikebileceğini düşünüyor.