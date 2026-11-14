Ay yolculuğunda kritik gün. 15'inci test uçuşu başladı
14.11.2026 05:21
NASA ve SpaceX, Starship'in ilk gidiş-dönüş hedefli uçuşuna başladı. Roketin itici bölümü dönüşte infilak etti. Hedef, yörüngeye ulaşan üst kademenin yarın dünyaya sağ salim indirilmesi.
NASA ve SpaceX'in, 2028 yılına kadar insanları Ay'a indirmesini planladığı Starship'in 15'inci ve en kritik test uçuşunu başlattı. Şirket, bu uçuşta ilk kez yörüngeye gidip aynı noktaya geri dönmeyi hedefliyor.
Elon Musk'ın tamamen yeniden kullanılabilir roket sistemi geliştirme hedefi açısından kritik önem taşıyan Starship dün Teksas'tan yola çıktı.
BUGÜN DÜNYA'YA DÖNECEK
Planlamaya göre Starship'in mürettebatsız üst kademesinin, yaklaşık bir gün yörüngede kaldıktan sonra atmosfere yeniden girmesi ve bugün fırlatma kulesine dönmesi bekleniyor. Uzay aracının, motorlarıyla kontrollü iniş yaparak kuleye sabitlenmiş dev mekanik kollar tarafından yakalanması planlanıyor.
SpaceX, Starship'in alt kademesini oluşturan itici roketi de (Super Heavy) fırlatmadan birkaç dakika sonra aynı teknolojiyle geri getirmeyi hedefliyordu. Ancak uzay aracının iki bölümü birbirinden ayrıldıktan sonra Super Heavy, henüz açıklanmayan bir nedenle dönüş rotasından çıkarıldı.
İTİCİ ROKET DÖNÜŞTE İNFİLAK ETTİ
Meksika Körfezi üzerinde belirlenen bir noktaya yönlendirilen roket, bir süre havada asılı kaldıktan sonra infilak etti.
SpaceX'in görev kontrol ekibi, yörüngedeki uçuşun ardından Starship'in üst kademesini ana üsse geri getirmeyi umuyor. Şirket, aracın fırlatmadan yaklaşık 27 dakika sonra yörüngeye ulaştığını açıkladı.
YENİDEN KULLANILABİLİR ROKET İÇİN KRİTİK TEST
Uzay aracının üst bölümünün, fırlatıldığı platforma sağlam şekilde geri dönmesi, 2002 yılında SpaceX'i kuran Musk'ın uzay uçuşlarının maliyetini düşürme hedefi açısından önemli bir dönüm noktası olacak.
Starship'in kargo ve mürettebat taşımak üzere tasarlanan ana gövdesinin, Super Heavy adlı itici roketin üzerine yerleştirilmesiyle oluşan 40 katlı bina yüksekliğindeki araç, Meksika Körfezi kıyısındaki Güney Teksas Starbase tesisinden gökyüzüne yükseldi.
Bu uçuş, Starship'in 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği 15'inci test uçuşu oldu. Şirketin canlı yayınında verilen bilgilere göre Starship 15, uçuşunun yaklaşık 36'ncı dakikasında taşıdığı 26 uydudan oluşan yükü yörüngeye bırakmaya başladı.
SpaceX, Starship'in önceki uçuşunu eylül ayında gerçekleştirmişti. Bazı roket motorlarının uçuş sırasında kapanmasına rağmen araç, ilk kez uydu yüküyle birlikte yörüngeye ulaşmıştı.
10 saat sürmesi planlanan görev, yaklaşık üç saatin ardından sona ermişti. Uzay aracının üst kademesi Pasifik Okyanusu'na sağlam şekilde iniş yapmış, ancak kısa süre sonra alev alarak yanmıştı.
NASA, 2021 yılında Starship'i milyarlarca dolarlık Artemis Ay programı kapsamında astronotları Ay'a indirecek araç olarak seçmesinden bu yana geliştirme çalışmalarına yaklaşık 3,2 milyar dolar katkı sağladı. SpaceX ise roketin geliştirilmesi için kendi kaynaklarından en az 15 milyar dolar harcadı.
NASA ve SpaceX, Starship'in 2028 yılına kadar insanları Ay'a indirmesini bekliyor. Ancak uzmanlar henüz tamamlanması gereken önemli testler nedeniyle bu takvimin gecikebileceğini düşünüyor.