Beş ülke istihbaratı ''aylar kaldı'' diyerek uyardı. Yapay zeka hükümetleri ve şirketleri hedef alabilir
23.06.2026 00:07
ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın siber güvenlik kurumları, hükümetleri ve şirketleri hedef alabilecek güçlü yapay zeka modellerinin “aylar içinde” ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.
ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan oluşan Five Eyes istihbarat paylaşım ağının siber güvenlik kurumları, yapay zekanın siber tehditleri hızlandırabileceği konusunda ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, yapay zekanın zaman içinde siber savunmayı güçlendirebileceği ancak aynı zamanda saldırıların hızını, ölçeğini ve karmaşıklığını artırdığı belirtildi.
Five Eyes ülkelerinin kurumları, “Sınır yapay zeka modellerinin mevcut sektör beklentilerini aşması, hem saldırı hem de savunma amaçlı siber kabiliyetleri kökten dönüştürmesi bekleniyor. Zaman çizelgesi yıllar değil, aylar” ifadelerini kullandı.
Uyarıda, gelişmiş yapay zeka modellerinin kötü niyetli aktörler için teknik eşiği düşürebileceği, saldırıları daha hızlı, karmaşık ve geniş ölçekli hale getirebileceği kaydedildi.
Kurumlar, siber riskin artık yalnızca teknik bir sorun olarak görülemeyeceğini vurgulayarak, bunun şirketler ve kamu kurumları açısından temel bir yönetim ve liderlik sorumluluğu haline geldiğini belirtti.
Açıklamada, “Bütün kurumu ve bütün toplumu kapsayan bir yanıt gerekiyor.” denildi.
Five Eyes, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan oluşan istihbarat paylaşım ittifakı olarak biliniyor. İttifakın tekil bir merkezi kurumundan ziyade, üye ülkelerin ilgili güvenlik ve istihbarat kurumları koordinasyon halinde hareket ediyor. Son açıklama da beş ülkenin siber güvenlik ve istihbarat kurumlarının ortak uyarısı olarak kamuoyuna duyuruldu.
Ortak uyarı, ABD’de Donald Trump yönetiminin teknoloji şirketi Anthropic tarafından geliştirilen Fable adlı gelişmiş yapay zeka modelinin “yabancı uyruklular” tarafından kullanımını engelleme kararının ardından geldi.
Açıklamada herhangi bir yapay zeka modeli ya da şirketin adı doğrudan anılmadı. Ancak dünya genelinde dikkatler, Anthropic’in gelişmiş yapay zeka araçlarına çevrilmiş durumda.
Şirketin son modellerinden Fable 5, bu yılın başlarında yayımlanan Mythos adlı güçlü yapay zeka modelinin daha kontrollü bir versiyonu olarak tanımlanıyor. Mythos’un siber sistemlerdeki açıkları tespit edebildiği ve kötüye kullanım riski nedeniyle yalnızca onaylı kurum ve şirketlerin erişimine açık olduğu belirtiliyor.
ABD yönetimi, haziran ayında ulusal güvenlik kurumlarının tavsiyesine dayanarak Anthropic’in Fable ve Mythos modellerinin “yabancı uyruklular” tarafından kullanımını askıya almıştı.
Sydney Üniversitesi ABD Çalışmaları Merkezi’nden ulusal güvenlik ve yapay zeka uzmanı Olivia Shen, dünyanın büyük bölümünün Anthropic cephesinde bundan sonra ne olacağına odaklandığını ancak benzer güçte başka modellerin de yakında ortaya çıkabileceğini söyledi.
Shen, “Bir sonraki Mythos ya da bir sonraki Fable’ın hemen köşede olduğunu varsaymak zorundayız” dedi.Shen’e göre yalnızca piyasaya sürülen modeller görülebiliyor; Çin gibi ülkeler ya da başka devletler, aktörler ve şirketler tarafından aynı düzeyde gelişmiş başka modeller de geliştiriliyor olabilir.
Avustralya’da Anthony Albanese hükümeti, mart ayında Anthropic’i ulusal yapay zeka planına dahil edilen ilk şirket olarak belirlemişti.Bağlayıcı olmayan mutabakat zaptı kapsamında şirketlerin yapay zeka alanındaki ilerlemelere ilişkin bilgileri hükümetle paylaşması ve güvenliği teşvik etmesi öngörülüyor.
Avustralya hükümetinin ulusal planı, teknolojiden ekonomik ve verimlilik kazanımları elde etmek amacıyla sektöre yönelik daha hafif düzenleyici bir yaklaşımı benimsiyor.