Beş ülke istihbaratı ''aylar kaldı'' diyerek uyardı. Yapay zeka hükümetleri ve şirketleri hedef alabilir

Sydney Üniversitesi ABD Çalışmaları Merkezi’nden ulusal güvenlik ve yapay zeka uzmanı Olivia Shen, dünyanın büyük bölümünün Anthropic cephesinde bundan sonra ne olacağına odaklandığını ancak benzer güçte başka modellerin de yakında ortaya çıkabileceğini söyledi.

Shen, “Bir sonraki Mythos ya da bir sonraki Fable’ın hemen köşede olduğunu varsaymak zorundayız” dedi.Shen’e göre yalnızca piyasaya sürülen modeller görülebiliyor; Çin gibi ülkeler ya da başka devletler, aktörler ve şirketler tarafından aynı düzeyde gelişmiş başka modeller de geliştiriliyor olabilir.

Avustralya’da Anthony Albanese hükümeti, mart ayında Anthropic’i ulusal yapay zeka planına dahil edilen ilk şirket olarak belirlemişti.Bağlayıcı olmayan mutabakat zaptı kapsamında şirketlerin yapay zeka alanındaki ilerlemelere ilişkin bilgileri hükümetle paylaşması ve güvenliği teşvik etmesi öngörülüyor.

Avustralya hükümetinin ulusal planı, teknolojiden ekonomik ve verimlilik kazanımları elde etmek amacıyla sektöre yönelik daha hafif düzenleyici bir yaklaşımı benimsiyor.