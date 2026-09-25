Bill Gates’ten yapay zeka uyarısı: ''Bir milyar kişinin ölümüne yol açabilir''

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, NBC’nin Meet the Press programına verdiği röportajda yapay zekanın yol açabileceği tehlikeler hakkında konuştu. Gates, teknolojinin ''bir milyar kişinin ölümüne neden olabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü'' olduğunu belirtti.

Gates, tehdidi yapay zekanın kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasına bağlayarak, ''Kötü niyetli insanların en yeni yapay zeka araçlarıyla birleşimi kadar güçlü bir silah hiç olmadı.'' dedi.

''ŞİRKETLERİN KENDİLERİNİ DENETLEMESİ YETMEZ''

Yapay zeka şirketlerinin kendi güvenlik kurallarını belirlemesinin yeterli olmadığını söyleyen Gates, “Kimse öz denetimin yeterli olduğunu düşünmüyor.” ifadesini kullandı.

Gates’e göre güvenlik önlemleri ve denetimin nasıl yapılacağına ilişkin tartışmaya siyasetçiler ile kolluk kuvvetleri de katılmalı ve yapay zekâ yasayla düzenlenmeli.